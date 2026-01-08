بعد ساعتين من التعاقد معه.. الرشدان يترك بصمته ويصنع هدفا في ظهوره الأول مع نادي قطر

وجاءت صناعة الهدف بعد ساعتين فقط من اعلان التعاقد معه وخوضه أولى مبارياته الرسمية، في مشهد يعكس انسجامه السريع وثقته داخل الملعب، ليؤكد حضوره القوي منذ اللحظة الأولى، ويمنح جماهير فريقه إشارات مبكرة على قيمة الإضافة التي سيقدمها خلال المرحلة المقبلة.
