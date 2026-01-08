الخميس 2026-01-08 10:06 م

بعد ساعتين من التعاقد معه.. الرشدان يترك بصمته ويصنع هدفا في ظهوره الأول مع نادي قطر

صورة من اعلان التعاقد مع الرشدان
 
الخميس، 08-01-2026 08:50 م

الوكيل الإخباري- في بداية لافتة تؤكد جاهزيته العالية، نجح لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان في ترك بصمته سريعا مع نادي قطر القطري، بعدما صنع أول أهدافه بقميص الفريق في ظهوره الأول، وذلك خلال المواجهة أمام السد ضمن منافسات الدوري القطري.

وجاءت صناعة الهدف بعد ساعتين فقط من اعلان التعاقد معه وخوضه أولى مبارياته الرسمية، في مشهد يعكس انسجامه السريع وثقته داخل الملعب، ليؤكد حضوره القوي منذ اللحظة الأولى، ويمنح جماهير فريقه إشارات مبكرة على قيمة الإضافة التي سيقدمها خلال المرحلة المقبلة.

 

 

 
 


