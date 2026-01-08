بعد ساعتين من التعاقد معه.. الرشدان يترك بصمته ويصنع هدفا في ظهوره الأول مع نادي قطر

الوكيل الإخباري- في بداية لافتة تؤكد جاهزيته العالية، نجح لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان في ترك بصمته سريعا مع نادي قطر القطري، بعدما صنع أول أهدافه بقميص الفريق في ظهوره الأول، وذلك خلال المواجهة أمام السد ضمن منافسات الدوري القطري.

