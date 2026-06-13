بعد صيام 40 عامًا.. كندا تكسر عقدة المونديال وتحصد نقطتها الأولى أمام البوسنة

الوكيل الإخباري- دخل منتخب كندا تاريخ نهائيات كأس العالم من الباب الواسع مساء أمس الجمعة، بعدما نجح في اقتناص تعادل ثمين أمام نظيره منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة (1-1)، في اللقاء المثبر الذي احتضنته مدينة تورنتو الكندية، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لمونديال 2026، والتي تضم إلى جوارهما منتخبي قطر وسويسرا.

اضافة اعلان



وحمل هذا التعادل صبغة تاريخية استثنائية لأصحاب الأرض؛ إذ تمثل هذه النتيجة أول نقطة يحصدها المنتخب الكندي في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم، بعدما استعصى عليه ذلك تمامًا في نسختي 1986 و2022 اللتين غادرهما بهزائم متتالية دون أدنى رصيد من النقاط.



وبالعودة إلى أحداث اللقاء، فقد بدأ المنتخب البوسني بضغط هجومي مباغت كاد أن يثمر عن هدف سريع في الدقيقة الثالثة عبر تسديدة قوية من ميميتش من داخل منطقة الجزاء علت العارضة، وتبعتها محاولة أخرى في الدقيقة 12 برأسية من لوكيتش استقرت ضعيفة في أحضان الحارس الكندي كريبو.



وجاء الرد الكندي في الدقيقة 17 حاملًا الفرصة الأخطر في الشوط الأول، عندما تسلم ديفيد كرة ذهبية داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية زاحفة وهو خالٍ تمامًا من الرقابة، إلا أن الحارس البوسني فاسيلج تألق بشكل لافت وحرم الكنديين من التقدم.



وجاء العقاب البوسني سريعًا في الدقيقة 21، حين ارتقى المدافع المخضرم كولاسيناك لعرضية من ركلة ركنية، ليمهدها برأسه نحو لوكيتش الذي أودعها برأسية متقنة داخل الشباك.



وكادت كندا أن تعادل الكفة سريعًا في الدقيقة 32 بعد توغل ناجح من أوليوشي دون رقابة، لكن تسديدته افتقدت للدقة وذهبت أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.



ومع بداية الشوط الثاني، كثّف المنتخب الكندي محاولاته الهجومية، وأهدر فرصة محققة للتعديل في الدقيقة 53 إثر انفراد صريح للاعب لاريا الذي سدد كرة أرضية من داخل المنطقة، غير أنها اصطدمت بقدم المدافع كولاسيناك لتغير اتجاهها وترتطم بالعارضة؛ ولم تكد تمر دقيقة واحدة حتى كادت البوسنة أن تعاقب كندا بهدف ثانٍ، بعدما انفرد المهاجم ديميروفيتش بالمرمى وحاول مراوغة الحارس كريبو، إلا أن الأخير نجح في إبعاد الكرة ببراعة إلى ركنية.



وفي الدقيقة 79، ابتسم التاريخ للمنتخب الكندي عندما نجح المهاجم الخبير لارين في تعديل النتيجة، إثر تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء أطلقها بتسديدة مميزة ومتقنة سكنت الشباك البوسنية، ليفجر أفراحًا عارمة في المدرجات صمدت حتى إطلاق صافرة النهاية.



وبهذه النتيجة، يتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليضع كل منهما النقطة الأولى في رصيده؛ حيث تعد هذه المشاركة هي الثانية تاريخيًا للبوسنة بعد نسخة 2014 التي ودعتها من الدور الأول، في حين يكسر الكنديون عقدتهم التاريخية في ظهورهم المونديالي الثالث.