بـ 60 علامة .. سؤال يفجر غضب طلاب "الشامل" عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن موجة غضب عارمة من طلاب امتحان الشامل للدورة الربيعية 2025، وتحديدًا من طلبة تخصص المحاسبة في مختلف كليات المجتمع، وذلك عقب تقديمهم امتحان المادة الذي عُقد يوم الإثنين الموافق 28/4/2025 . اضافة اعلان





وعبّر مئات الطلاب عن استيائهم الشديد عبر منشورات وتغريدات على منصات مثل "فيسبوك" و"إكس" (تويتر سابقًا)، مؤكدين أن سؤالًا ورد في الامتحان مكوّن من 60 علامة جاء من خارج الخطة الدراسية والكتاب المعتمد، الأمر الذي وصفوه بـ"الظلم الصريح" و"الإجحاف بحقهم".



وقال عدد من الطلبة في رسائل ونداءات متداولة: "نحن طلاب الشامل تخصص محاسبة في كافة الكليات، نطالب بإعادة النظر في توزيع العلامات وإلغاء السؤال الخارج عن الخطة، حفاظًا على العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين."



كما ناشد الطلبة وزارة التعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية – الجهة المسؤولة عن تنظيم امتحان الشامل – بضرورة التدخل العاجل ومراجعة محتوى الامتحان، محذرين من تداعيات استمرار ما وصفوه بـ"الإهمال في إعداد الامتحانات وعدم الالتزام بالخطة المعتمدة".



في المقابل، طالب ناشطون ومهتمون بالشأن التربوي بضرورة التحقق من صحة هذه الشكاوى، والرد عليها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة، ضمانًا للشفافية والمساءلة.



يُذكر أن امتحان الشامل يُعد محطة أساسية لتقييم خريجي كليات المجتمع، وتؤثر نتائجه بشكل مباشر على مستقبل الطلبة الأكاديمي والمهني.