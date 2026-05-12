بقيادة ميسي .. الأرجنتين تعلن قائمتها الأولية لمونديال 2026

الوكيل الإخباري- أعلن المدرب ليونيل سكالوني قائمة أولية لمنتخب الأرجنتين استعدادًا لكأس العالم 2026، ضمت 55 لاعبًا، في إطار التحضيرات للدفاع عن اللقب العالمي.





وشهدت القائمة حضور النجم ليونيل ميسي بشكل رسمي، في ما قد تكون آخر مشاركة له في كأس العالم، حيث يواصل قيادة "التانغو" نحو البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وضمت القائمة مزيجًا من عناصر التتويج بكأس العالم 2022، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة القادمة من الدوريات الأوروبية، خصوصًا الدوري الإنجليزي الممتاز.



لكن المفاجأة الأبرز كانت في الاستبعادات، حيث غاب نجم روما الإيطالي باولو ديبالا، رغم خبرته الدولية الكبيرة ومشاركته في 40 مباراة مع المنتخب.



كما تم استبعاد المهاجم أنخيل كوريا، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، إضافة إلى بعض الأسماء الأخرى التي كانت حاضرة في حسابات المنتخب خلال السنوات الماضية.



في المقابل، منح سكالوني الفرصة لعدد من الوجوه الشابة، مثل ماتيو بيليغرينو وماتياس سولي، في إطار خطة تجديد تدريجي داخل المنتخب.



وشهدت القائمة أيضًا عودة أليخاندرو غارناتشو بعد غياب طويل، إلى جانب لاعبين بارزين من الدوري الإنجليزي مثل ليساندرو مارتينيز وإنزو فرنانديز.



كما برزت أسماء شابة جديدة مثل فرانكو ماستانتونو وكلاوديو إتشيفيري، ما يعكس توجه الجهاز الفني لبناء جيل جديد للمستقبل.



وفي الخط الدفاعي، اعتمد سكالوني على عناصر محلية من الدوري الأرجنتيني، أبرزهم لاوتارو دي لولو وزيد روميرو.



ومن المنتظر أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعبًا قبل الموعد النهائي، ما يعني أن المنافسة على المقاعد النهائية ما تزال مفتوحة.



وفي مركز حراسة المرمى، يبدو أن إيميليانو مارتينيز الأقرب للحفاظ على مركزه الأساسي، إلى جانب جيرونيمو رولي، بينما يتنافس خوان موسو ووالتر بينيتيز على المقعد الثالث في القائمة النهائية.





