بونو يشعل مواقع التواصل ويقود أسود الأطلس إلى دور الـ16

11:21 ص

الوكيل الإخباري- تصدر اسم حارس المنتخب المغربي ياسين بونو منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قاد "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب الفوز على هولندا بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. اضافة اعلان





وقدم بونو أداءً لافتًا خلال ركلات الترجيح، حيث تصدى للركلة الحاسمة التي منحت المغرب بطاقة التأهل، في لحظة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وأعادت إلى الأذهان تألقه في النسخ السابقة من المونديال.



وتداول المستخدمون مقاطع الفيديو الخاصة بالمباراة، وسط إشادات كبيرة بروح المنتخب المغربي وقدرته على العودة في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.



كما تصدر المنتخب المغربي واسم ياسين بونو قوائم التفاعل على منصات التواصل، وسط إشادات واسعة بالإنجاز الجديد الذي يواصل من خلاله "أسود الأطلس" كتابة حضور قوي في كأس العالم 2026، وضرب موعد في الدور المقبل مع كندا.











