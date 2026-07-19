تباين آراء جماهير النشامى بعد تعيين بادو الزاكي

وانقسمت الآراء بين الاستياء من القرار على اعتبار أن المرحلة الحالية كانت تستدعي التعاقد مع مدرب يمتلك سجلا تدريبيا أكثر قوة وخبرات حديثة تتناسب مع الطموحات الكبيرة التي حققها المنتخب في السنوات الأخيرة، إلى جانب قيادة مشروع متكامل لتطوير الكرة الأردنية والمحافظة على المكتسبات التي حققها النشامى.
ورغم اختلاف المواقف، اتفقت غالبية الجماهير على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنتخب الوطني، مع التأكيد على ضرورة تقديم أداء مقنع، وحسن توظيف اللاعبين، ومواصلة المنافسة على أعلى المستويات، في ظل تطلعات كبيرة بأن يواصل النشامى مسيرة الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
نهائي كأس العالم 2026 يتصدر مواقع التواصل.. ترقب لمواجهة الأرجنتين وإسبانيا
-
أدهم المخادمة يتصدر مواقع التواصل بعد اختياره حكمًا رابعًا لنهائي كأس العالم 2026
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب مأمون العقرباوي في الزرقاء
-
بعد أشهر من القضية.. آخر تطورات الحكم بقضية نهائي المغرب والسنغال
-
الحرب بين إيران وواشنطن تتصدر مواقع التواصل وسط تصاعد التوترات
-
الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالب التوجيهي ليث الصمادي
-
وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتصدر مواقع التواصل
-
حركة يد مدرب المنتخب المصري حسام حسن تشعل مواقع التواصل