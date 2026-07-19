تباين آراء جماهير النشامى بعد تعيين بادو الزاكي

الوكيل الإخباري - شهد الشارع الرياضي الأردني حالة من تباين الآراء عقب إعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديرا فنيا للنشامى بعقد يمتد لمدة عام، وذلك لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية.

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وانقسمت الآراء بين الاستياء من القرار على اعتبار أن المرحلة الحالية كانت تستدعي التعاقد مع مدرب يمتلك سجلا تدريبيا أكثر قوة وخبرات حديثة تتناسب مع الطموحات الكبيرة التي حققها المنتخب في السنوات الأخيرة، إلى جانب قيادة مشروع متكامل لتطوير الكرة الأردنية والمحافظة على المكتسبات التي حققها النشامى.

في المقابل، أبدى آخرون تفاؤلهم بمنح المدرب المغربي فرصة لإثبات قدراته، مشيرين إلى خبرته السابقة مع عدد من المنتخبات والأندية، ومؤكدين أن الحكم على التجربة يجب أن يكون من خلال النتائج والأداء داخل الملعب، وليس بمجرد الإعلان عن التعيين.