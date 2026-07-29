"تجاوز للخط الأحمر".. خلاف بين "يويفا" و"فيفا" حول مستقبل المونديال

ونشر الاتحاد بيانًا عبر صفحته على منصة "إكس"، وصف فيه التقارير التي تتحدث عن خطط لبيع حصة في كأس العالم بأنها "تجاوز للخط الأحمر" الذي لا ينبغي للهيئات الحاكمة لكرة القدم أن تتجاوزه بأي حال.
ودعا "يويفا" إلى التعامل مع الأمر بمنتهى الجدية، ليس فقط من جانب الاتحادات الوطنية، وإنما أيضًا من جانب الدوريات والأندية واللاعبين والجماهير والحكومات وجميع الأطراف المعنية.
وأكد البيان أن "روح كرة القدم ونظام إدارتها ليسا سلعة يمكن المتاجرة بها"، لا سيما في ظل غياب الشفافية بشأن الجهات التي ستستفيد ماليًا من الصفقة.
وأضاف الاتحاد أن "لا جهة تملك كرة القدم"، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "لا يملك الحق في بيعها".
وكانت صحيفة "ذا تلغراف" ذكرت في وقت سابق أن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو يدرس إمكانية بيع حصة من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.
وبحسب المصدر، يخطط الاتحاد لإنشاء شركة منفصلة تتولى إدارة البطولة، ثم بيع المستثمرين نحو 20 إلى 30% من أسهمها.
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