ترامب يتسبب في أزمة لنادي إنجليزي قبل انطلاق الموسم الجديد

10:35 ص

الوكيل الإخباري- اضطر نادي برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي إلى إلغاء معسكره التحضيري للموسم الجديد في فرنسا، بعدما تعرضت ملاعب التدريب المخصصة للفريق لأضرار كبيرة جعلتها غير صالحة للاستخدام. اضافة اعلان





وجاءت الأضرار نتيجة استخدام ملاعب مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية كمنطقة هبوط للمروحيات خلال قمة مجموعة السبع، حيث استخدمت لاستقبال عدد من قادة العالم، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، تسبب هبوط المروحيات في تلف أرضية العشب بشكل كبير، ما دفع مسؤولي برايتون إلى إرسال فريق لمعاينة المنشآت، قبل اتخاذ قرار إلغاء المعسكر الذي كان مقررًا إقامته في منتجع "رويال ريزورت" خلال الفترة من 23 يوليو حتى 1 أغسطس.



ورغم مرور أكثر من شهر على انعقاد القمة، لم تستعد الملاعب حالتها المطلوبة، ما أجبر النادي الإنجليزي على تغيير خطته التحضيرية، وإلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام نادي آنسي الفرنسي.



وقرر برايتون مواصلة تدريباته في مركزه الخاص بمدينة لانسينغ جنوب إنجلترا، قبل خوض مباراة ودية مغلقة، على أن ينتقل لاحقًا إلى النمسا لإقامة معسكر بديل.



وأكد النادي أن التغيير المفاجئ في برنامج الإعداد لن يؤثر على تحضيراته للموسم الجديد، حيث سيواجه ستراسبورغ الفرنسي في الأول من أغسطس، ثم يلتقي روما وبولونيا الإيطاليين يومي 8 و15 أغسطس ضمن برنامجه التحضيري.





