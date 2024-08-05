ترقب عالمي لرد ايران .. " وسم الحرب العالمية الثالثة" يتصدر منصات التواصل

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

تصدرت وسوم "الحرب العالمية الثالثة" و"الساعات القادمة" منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، ترقبًا للردود المحتملة من إيران و"حزب الله" على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت شخصيات بارزة، مثل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وفؤاد شكر، القائد العسكري البارز في "حزب الله".



وعبّر نشطاء مواقع التواصل عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه التصعيدات إلى اندلاع صراع واسع النطاق، قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، وفق تعبيرهم.



كما أعاد نشطاء عبر منصة "إكس" نشر صور لما بثته وسائل الإعلام الإيرانية في شوارع البلاد، منها ما كُتب عليه "قتلتم ضيفًا فانتظروا ردنا"، وأخرى خط عليها "غادروا مدنكم، فجيش أبابيل قادم للانتقام"، في إشارة إلى التهديد الإيراني بالرد على اغتيال هنية في طهران.



وتساءل النشطاء عن الخطوات التالية التي ستتخذها الأطراف المعنية، وما إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى حلول سلمية قبل أن تتفاقم الأمور بشكل أكبر.



و ارتفعت حدة التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.



وتوعدت إيران وحماس وحزب الله إسرائيل برد قوي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنيه ، وفؤاد شكر، القائد العسكري البارز في "حزب الله".



وكذلك روسيافرنسابريطانيا أبلغوا رعاياهم بمغادرةلبنان.#الحرب_العالمية_الثالثة pic.twitter.com/JKZkKz22Lh معلومات واشنطن بأن الرد الإيراني قريب جدا وحتمي .في اي ..دقيقة ،وكذلك روسيافرنسابريطانيا أبلغوا رعاياهم بمغادرةلبنان. #اليمن_ينتصر_لفلسطين August 4, 2024

#الرد_ات_لا_محالة #اسماعيل_هنية #طوفان_الأقصی #طوفان_الاحرار #محمدرضا pic.twitter.com/3Jg2Sr6F7u وسائل إعلام إيرانية تنشر هذي الصورة الان ما المغزى #الحرب_العالمية_الثالثة August 4, 2024