 
السبت 2024-11-09 10:24 ص
 

تعاطف واسع مع الناشط الأردني أيمن العلي عُقب ظهوره الأخير

الشاب زيد الشنطي وايمن العلي
الشاب زيد الشنطي وايمن العلي
السبت، 09-11-2024 07:27 ص

الوكيل الإخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالدعاء للناشط الأردني أيمن العلي، عقب صورة ومقطع فيديو انتشرا له وقد بدا نحيلًا هزيلًا بسبب المرض لتتصدر ترند مواقع التواصل.

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وكان الشاب أيمن العلي قد أعلن قبل نحو عام إصابته بسرطان المعدة، وشارك رحلة علاجه مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بتعاطف واسع .


وانتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية  لشاب ظهر جالسًا بجانب أيمن العلي، يدعو له ويتلو عليه رقية شرعية، ليتساءل المتابعون عن هوية هذا الشاب.


وبالبحث، تبيّن أن هذا الشاب يُدعى زيد الشنطي، وهو كويتي الجنسية، قارئ ومنشد وصانع محتوى ديني وتحفيزي، وأعتاد أن يشارك متابعيه أسئلة وإجابات من القرآن الكريم.


وحول تطورات حالته الصحية، قالت والدته إن حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم، وتابعت: "الحمد لله على كل شيء، وأواصل الدعاء لله عز وجل ليمنّ الله بالشفاء على أيمن ويخفف أوجاعه".

 

كما شارك العلي الجمعة صوراً ومقاطع فيديو عبر حسابه الخاص على إنستجرام وهو يتناول المنسف ليطمئن متابعيه أنه بخير.

 


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