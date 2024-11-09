تعاطف واسع مع الناشط الأردني أيمن العلي عُقب ظهوره الأخير

وكان الشاب أيمن العلي قد أعلن قبل نحو عام إصابته بسرطان المعدة، وشارك رحلة علاجه مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بتعاطف واسع .
وانتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية لشاب ظهر جالسًا بجانب أيمن العلي، يدعو له ويتلو عليه رقية شرعية، ليتساءل المتابعون عن هوية هذا الشاب.
وبالبحث، تبيّن أن هذا الشاب يُدعى زيد الشنطي، وهو كويتي الجنسية، قارئ ومنشد وصانع محتوى ديني وتحفيزي، وأعتاد أن يشارك متابعيه أسئلة وإجابات من القرآن الكريم.
سواء ابتلاه الله او عين او حسد والى ..الخ
كل اللي يشوف التغريدة اتمنى منكم الدعاء له والله مااعرفه ولكن تقدرون تشوفون الصوره قبل وبعد ،
اسئل الله يشافيه ويعافيه يارب💔#أيمن_العلي
امين 🤲#جمعة_مباركة pic.twitter.com/N4O5XobFqr
✨إنه الانسان ممكن يحسد نفسه بنفسه من كذا انه لما يشوف نفسه في المراية يذكر الله ويقول اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلُقي pic.twitter.com/pvm1tM9Cfz
الانسان ضعيف ومايعلم ايش يصيبه وايش مكتوب له بهذه… pic.twitter.com/VQiF5tmti4
الصورة للشاب أيمن العلي "ملك جمال الأردن" كما كان يحب ان يلقب نفسه عمر 22سنة اكتشف مرضه بسرطان المعدة بعد شعوره بألام حاد في بطنه
الصورة بعد جرعات العلاج الكيماوي، مطلوب منا جميعًا الدعاء له.😔👇
شفاه الله وعافاه وألبسه ثوب الصحة والعافية pic.twitter.com/wu2ESDcuhS
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