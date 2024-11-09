تعاطف واسع مع الناشط الأردني أيمن العلي عُقب ظهوره الأخير

الوكيل الإخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالدعاء للناشط الأردني أيمن العلي، عقب صورة ومقطع فيديو انتشرا له وقد بدا نحيلًا هزيلًا بسبب المرض لتتصدر ترند مواقع التواصل.

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وكان الشاب أيمن العلي قد أعلن قبل نحو عام إصابته بسرطان المعدة، وشارك رحلة علاجه مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بتعاطف واسع .



وانتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية لشاب ظهر جالسًا بجانب أيمن العلي، يدعو له ويتلو عليه رقية شرعية، ليتساءل المتابعون عن هوية هذا الشاب.



وبالبحث، تبيّن أن هذا الشاب يُدعى زيد الشنطي، وهو كويتي الجنسية، قارئ ومنشد وصانع محتوى ديني وتحفيزي، وأعتاد أن يشارك متابعيه أسئلة وإجابات من القرآن الكريم.





وحول تطورات حالته الصحية، قالت والدته إن حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم، وتابعت: "الحمد لله على كل شيء، وأواصل الدعاء لله عز وجل ليمنّ الله بالشفاء على أيمن ويخفف أوجاعه".

كما شارك العلي الجمعة صوراً ومقاطع فيديو عبر حسابه الخاص على إنستجرام وهو يتناول المنسف ليطمئن متابعيه أنه بخير.



View this post on Instagram A post shared by زيــد الشنطي🎤 (@zaid_shanti)















سواء ابتلاه الله او عين او حسد والى ..الخ

كل اللي يشوف التغريدة اتمنى منكم الدعاء له والله مااعرفه ولكن تقدرون تشوفون الصوره قبل وبعد ،

اسئل الله يشافيه ويعافيه يارب💔

امين 🤲pic.twitter.com/N4O5XobFqr حسب اللي عرفته ان هذا الشخص ملك جمال الاردنسواء ابتلاه الله او عين او حسد والى ..الخكل اللي يشوف التغريدة اتمنى منكم الدعاء له والله مااعرفه ولكن تقدرون تشوفون الصوره قبل وبعد ،اسئل الله يشافيه ويعافيه يارب💔 #أيمن_العلي امين 🤲 #جمعة_مباركة November 8, 2024



✨إنه الانسان ممكن يحسد نفسه بنفسه من كذا انه لما يشوف نفسه في المراية يذكر الله ويقول اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلُقي ما قدرت أتخطى موضوع المؤثر أو التيك توكر الأردني أيمن العلي اللي لقبوه متابعيه بلقب " ملك جمال الأردن " بدون ما أكتب هذا المنشور✨إنه الانسان ممكن يحسد نفسه بنفسه من كذا انه لما يشوف نفسه في المراية يذكر الله ويقول اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلُقي pic.twitter.com/pvm1tM9Cfz November 8, 2024





الانسان ضعيف ومايعلم ايش يصيبه وايش مكتوب له بهذه… 🔴: الموضوع الاكثر تداول بالاردن الان عن شاب اسمه أيمن العلي وهو شخص مشهور عندهم ويلقب نفسه "ملك جمال الأردن" عمره 22 عام فقظ، واكتشف مرضه بسرطان المعدة بعد شعوره بألام وهنا بالمقطع صوره سابقاً ومقطع حديث له بعد جرعة الكيماوي…الانسان ضعيف ومايعلم ايش يصيبه وايش مكتوب له بهذه… pic.twitter.com/VQiF5tmti4 November 8, 2024