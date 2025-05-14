تعليق محمد رمضان بعد الزلزال يثير موجة غضب على مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بعد تعليقه على الزلزال الذي وقع في اليونان وشعر به عدد من سكان مصر، حيث نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا قال فيه:"مفيش زلزال بيحس بزلزال" في إشارة ساخرة فهمها البعض على أنها تقليل من خطورة الحدث وتجاهل لمشاعر الناس الذين أصيبوا بالذعر. اضافة اعلان





ورغم أن الهزة الأرضية لم تسفر عن أي أضرار أو إصابات داخل مصر، فإن التعليق الذي اتّسم بالتهكّم أثار حالة من الاستياء بين المتابعين، الذين اعتبروه غير لائق في توقيت حساس، خصوصًا مع قلق عدد كبير من المصريين بعد شعورهم بالاهتزاز.



وانتقد ناشطون على مواقع التواصل ما وصفوه بـ"الاستخفاف بمشاعر الناس" في وقتٍ يبحث فيه كثيرون عن تطمينات ومعلومات رسمية من الجهات المعنية، وليس تعليقات ترويجية أو استعراضية من مشاهير.



في المقابل، لم يصدر أي توضيح من محمد رمضان بشأن القصد من منشوره، واكتفى بنشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مع صورة له مبتسمًا، ما زاد من حدة ردود الفعل الغاضبة.



يُذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن الزلزال الذي وقع في البحر الأيوني بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان عدد من المناطق الساحلية في مصر.