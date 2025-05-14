تعليق محمد رمضان بعد الزلزال يثير موجة غضب على مواقع التواصل

ورغم أن الهزة الأرضية لم تسفر عن أي أضرار أو إصابات داخل مصر، فإن التعليق الذي اتّسم بالتهكّم أثار حالة من الاستياء بين المتابعين، الذين اعتبروه غير لائق في توقيت حساس، خصوصًا مع قلق عدد كبير من المصريين بعد شعورهم بالاهتزاز.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل ما وصفوه بـ"الاستخفاف بمشاعر الناس" في وقتٍ يبحث فيه كثيرون عن تطمينات ومعلومات رسمية من الجهات المعنية، وليس تعليقات ترويجية أو استعراضية من مشاهير.
في المقابل، لم يصدر أي توضيح من محمد رمضان بشأن القصد من منشوره، واكتفى بنشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مع صورة له مبتسمًا، ما زاد من حدة ردود الفعل الغاضبة.
يُذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن الزلزال الذي وقع في البحر الأيوني بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان عدد من المناطق الساحلية في مصر.
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