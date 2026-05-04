وفي هذا السياق، نشر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي فيديو لتصريحات زكري عبر صفحته الشخصية، معلقا عليها بان زكري لا يمثل الجزائر ولا الجزائريين، مشددًا على أن الاستهانة بالمنافسين ليست من شيم الرياضيين.
وأضاف دراجي أن المنتخب الأردني يحظى بكل الاحترام، خاصة بعد إنجازاته الأخيرة، أبرزها بلوغ نهائي كأس آسيا 2023 ونهائي كأس العرب2025، ما يعكس تطور الكرة الأردنية وقدرتها على المنافسة.
وأشار إلى أن والاستهانة بالمنافسين ليست من شيم الجزائريين ولا وجود لها في قاموس الكرة ولا يمكن القبول بها.
واختتم بالتأكيد على أن احترام المنافس هو أساس اللعبة، وأنه لا يرضى باستفزاز المنافسين ولا يقبل أن يستفزه أي مدرب أرجنتيني بتصريح مماثل ضد منتخبه.
تواصل الانتقادات ضد تصريحات المدرب الجزائري التي استخفت بـ "النشامى" .. والمعلق القدير حفيظ دراجي يرد عليه#النشامى #الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/QHq6N9kt4Z— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 4, 2026
