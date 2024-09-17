جنازة الشهيد "ماهر الجازي" تتصدر منصات التواصل

الوكيل الإخباري- اعتلى اسم الشهيد "ماهر الجازي" منصات التواصل بعد وصول جثمانه الى أرض الوطن اليوم الثلاثاء ودفنه في مسقط رأسه بلواء الحسينية في محافظة معان .



وتداول نشطاء مواقع التواصل من مختلف أنحاء العالم مشاهد من لحظة وصول جثمانه الى مسجد الحسينية في معان حيث تم تشييع جثمانه الى مثواه الأخير .



ووثق النشطاء خروج حشود كبيرة من ابناء محافظة معان ومن انحاء المملكة بجنازة الشهيد الجازي لتتصدر ترند منصات التواصل اليوم .

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pic.twitter.com/hMc5I12CDX الان من جنازه البطل #ماهر_الجازي September 17, 2024

#معان pic.twitter.com/1sBNtjUoIk لحظة وصول جثمان الشـ.ـهــ.ــيد #ماهر_الجازي الى مسجد الحسينية /معان #الأردن September 17, 2024

#معان pic.twitter.com/kYYggYQ2ZZ تشييع جثمان الشهيد #ماهر_الجازي من مسجد الحسينية #الأردن September 17, 2024



الشهيد البطل ماهر الحويطات .



#ماهر_الجازي pic.twitter.com/1gi0vg8xD0 نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمتهالشهيد البطل ماهر الحويطات . September 17, 2024

#ماهر_الجازي #الشهيد_ماهر_الجازي #الشهيد_البطل #البطل_الأردني pic.twitter.com/UFTahITglQ September 17, 2024