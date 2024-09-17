جنازة الشهيد "ماهر الجازي" تتصدر منصات التواصل

وتداول نشطاء مواقع التواصل من مختلف أنحاء العالم مشاهد من لحظة وصول جثمانه الى مسجد الحسينية في معان حيث تم تشييع جثمانه الى مثواه الأخير .
ووثق النشطاء خروج حشود كبيرة من ابناء محافظة معان ومن انحاء المملكة بجنازة الشهيد الجازي لتتصدر ترند منصات التواصل اليوم .
الشهيد البطل ماهر الحويطات .
#ماهر_الجازي pic.twitter.com/1gi0vg8xD0
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