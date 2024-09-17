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جنازة الشهيد "ماهر الجازي" تتصدر منصات التواصل

لحطة وصول جثمان الشهيد الجازي لمسجد الحسينية للصلاة عليه
لحطة وصول جثمان الشهيد الجازي لمسجد الحسينية للصلاة عليه
الثلاثاء، 17-09-2024 03:26 م

الوكيل الإخباري-   اعتلى اسم الشهيد "ماهر الجازي" منصات التواصل  بعد وصول جثمانه الى أرض الوطن اليوم الثلاثاء  ودفنه في مسقط رأسه بلواء الحسينية في محافظة معان .

وتداول نشطاء مواقع التواصل من مختلف أنحاء العالم مشاهد من لحظة وصول جثمانه الى مسجد الحسينية في معان حيث تم تشييع جثمانه الى مثواه الأخير   . 

ووثق النشطاء خروج حشود كبيرة من ابناء محافظة معان ومن انحاء المملكة بجنازة الشهيد الجازي لتتصدر ترند منصات التواصل اليوم .

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