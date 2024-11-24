حادثة الرابية.. رفض للاعتداء على رجال الأمن ودعوات للضرب بيد من حديد

وحذر رواد منصات التواصل من أي استهداف للأجهزة الأردنية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المملكة، داعين الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد بحق كل من تسول له نفس المساس بأمن الأردن.
وقالوا ان استهداف رجال الأمن هو عمل متطرف لا يصدر إلا عن أفراد وجماعات حاقدة على الأردن وتسعى للخراب في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة في محيط يعج بالحروب والنزاعات المسلحة.
بدورها اعتبرت الحكومة أن حادثة إطلاق النار التي جرت في منطقة الرابية تعد اعتداءً إرهابيا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها، وأن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به.
وبينت الحكومة في بيان صدر اليوم الأحد، أن قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدة أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل.
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