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حركة يد مدرب المنتخب المصري حسام حسن تشعل مواقع التواصل

حسام حسن
حسام حسن
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   تصدرت حركة يد المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة "الفراعنة" بنتيجة 3-2.اضافة اعلان


وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعًا يُظهر حسام حسن وهو يؤدي حركة بيده، معتبرين أنها تحمل رسالة "لا للعنصرية"، فيما تعددت التفسيرات بشأن دلالتها، ما أثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين.

وجاء ذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث شنّ حسام حسن هجومًا على التحكيم وتنظيم البطولة، معتبرًا أن منتخب مصر تعرض للظلم، وقال إن فريقه "ظُلم بفعل فاعل"، كما انتقد إقامة المباراة عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة أتلانتا ، مؤكدًا أن هذا التوقيت لا يناسب خوض مباريات بهذا الحجم.

وأثارت تصريحاته، إلى جانب حركة اليد التي التقطتها عدسات الكاميرات، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من رأى أنها رسالة ضد العنصرية، وآخرين اعتبروها مجرد إشارة عفوية، دون وجود تأكيد رسمي بشأن المقصود منها.
 
 


gnews

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