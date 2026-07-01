حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب معاذ عبيدات بحادث في أمريكا

12:41 م

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب معاذ فريد محمد عبيدات (أبو غالية)، من بلدة يبلا في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، إثر حادث سير وقع في الولايات المتحدة الأميركية. اضافة اعلان





وتداول رواد مواقع التواصل خبر وفاة الشاب على نطاق واسع، مستذكرين أخلاقه وسيرته الطيبة، ومقدمين التعازي والمواساة لعائلته وعشيرته.



و أشارت العائلة إلى أن تفاصيل الدفن والعزاء سيتم الإعلان عنها لاحقًا.



وجاءت وفاة عبيدات إثر حادث تصادم الحافلة التي كانت تقل طاقم الرحلة رقم "RJ8261" التابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، أثناء نقلهم من مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK) إلى مكان إقامتهم.



وكانت الملكية الأردنية أوضحت أن الحافلة كانت تقل 15 موظفًا من أفراد الطواقم الجوية، وأسفر الحادث عن وفاة أحد أفراد الطاقم، فيما استقرت الحالة الصحية لبقية المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.



ولا يزال خبر وفاة معاذ عبيدات يحظى بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له، وأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان.





