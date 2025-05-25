حزن في إربد بعد جريمة قتل الشاب جواد العمري .. القصة كاملة

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الوكيل الإخباري- سادت حالة من الحزن والأسى في محافظة إربد، بعد الإعلان عن مقتل الشاب جواد علاء غازي العمري، الذي تم العثور عليه داخل محل خياطة في مدينة إربد، مساء السبت، بعد أن التهمت النيران المحل في ظروف أثارت الشكوك حول وجود شبهة جنائية. اضافة اعلان





وفي تفاصيل الحادثة، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغًا ورد إلى مديرية شرطة محافظة إربد والدفاع المدني، يفيد باندلاع حريق داخل مخيطة، حيث تحركت الفرق المختصة إلى الموقع، وتمكنت من إخماد النيران، ليُعثر داخل المحل على جثة الشاب جواد الذي يعمل في محل خياطه لوالده.



وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات التي باشر بها فريق مختص من البحث الجنائي وشرطة إربد كشفت وجود شبهة جنائية في الحادثة، وأن الحريق نُشب بفعل فاعل.



وبتكثيف التحقيق وجمع المعلومات، تم الاشتباه بأحد الأشخاص، وجرى إلقاء القبض عليه. وبالتحقيق معه، اعترف بإضرام النار في المحل نتيجة خلاف مع أحد العاملين داخله، فيما لا تزال التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وعلى خلفية الحادثة المؤلمة، أقدم مجهولون مساء السبت على إضرام النار في مضافة تعود لعشيرة القاتل في بلدة كفريوبا، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات.



وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الحادثة، وانتشرت في محيط الموقع لضبط الأمن واحتواء التوتر الذي تصاعد عقب الجريمة.



وقد نعت عشيرة آل العمري فقيدهم الشاب جواد، معبّرة عن بالغ الحزن والمواساة، في وقت ما تزال فيه الصدمة تخيّم على أبناء بلدتي كفريوبا ودير يوسف، إثر هذه الجريمة المؤلمة.



وقال ذوو الفقيد إنّ المرحوم جواد كان من الشباب الخلوقين، مشهود له بالأدب وحسن السيرة والسمعة الطيبة بين الناس .



رحم الله الفقيد، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وإنا لله وإنا إليه راجعون.