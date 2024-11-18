حزن يجتاح التواصل الاجتماعي بعد وفاة الناشط أيمن العلي

وكان الناشط أيمن العلي يشارك رحلة علاجه من المرض مع متابعيه البالغ عددهم على منصة "انستغرام قرابة المليون متابع ، إذ كان العلي يظهر ضاحكاً متبسماً في جميع مقاطعه المنشورة ، مخفياً آلامه التي يتسبب بها العلاج وما يصاحبه من أعراض مرهقة .
ونعى ناشطون أردنيون ونشطاء عرب من شتى بقاع الوطن العربي الناشط أيمن العلي ، راجين الله أن يكون ما أصابه من مرض كفارة له ورفعاً لدرجاته في جنان النعيم ، مشيدين بصبره وتحمله للمرض وعدم شكواه مما أصابه ، حيث كان العلي يخاطب متابعيه باستمرار بنصائح خاصة لمرض السرطان وكيفية مجابهته ومواجهته .
وكان العلي قد أعلن منذ أكثر من عام إصابته بمرض سرطان المعدة ، لتبدأ بعدها رحلة العلاج التي انتهت بوفاة الناشط أيمن العلي صباح اليوم الإثنين .
وتقام صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين ، فيما سيدفن جثمان الفقيد في مقبرة سحاب الإسلامية ، وسيقام بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان بالقرب من مدارس العروبة يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 10 مساءً .
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