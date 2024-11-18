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حزن يجتاح التواصل الاجتماعي بعد وفاة الناشط أيمن العلي

الناشط أيمن العلي رحمه الله
الناشط أيمن العلي رحمه الله
الإثنين، 18-11-2024 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعد أن استيقظ الأردنيون على خبر وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد إصابته بمرض سرطان المعدة .اضافة اعلان


وكان الناشط أيمن العلي يشارك رحلة علاجه من المرض مع متابعيه البالغ عددهم على منصة "انستغرام قرابة المليون متابع ، إذ كان العلي يظهر ضاحكاً متبسماً في جميع مقاطعه المنشورة ، مخفياً آلامه التي يتسبب بها العلاج وما يصاحبه من أعراض مرهقة .

ونعى ناشطون أردنيون ونشطاء عرب من شتى بقاع الوطن العربي الناشط أيمن العلي ، راجين الله أن يكون ما أصابه من مرض كفارة له ورفعاً لدرجاته في جنان النعيم ، مشيدين بصبره وتحمله للمرض وعدم شكواه مما أصابه ، حيث كان العلي يخاطب متابعيه باستمرار بنصائح خاصة لمرض السرطان وكيفية مجابهته ومواجهته .

وكان العلي قد أعلن منذ أكثر من عام إصابته بمرض سرطان المعدة ، لتبدأ بعدها رحلة العلاج التي انتهت بوفاة الناشط أيمن العلي صباح اليوم الإثنين .

وتقام صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين ، فيما سيدفن جثمان الفقيد في مقبرة سحاب الإسلامية ، وسيقام بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان بالقرب من مدارس العروبة  يومي الاثنين والثلاثاء  من الساعة  4 مساءً  إلى الساعة 10 مساءً .


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