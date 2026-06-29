الإثنين 2026-06-29 04:20 م

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الأستاذ شادي المصري

شادي المصري
شادي المصري
 
الإثنين، 29-06-2026 02:31 م
الوكيل الإخباري-   خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد  وفاة الأستاذ الشاب شادي احمد المصري من بلدة عرجان بمحافظة عجلون,اضافة اعلان


حيث عبّر المئات من طلبته وزملائه وأبناء المنطقة عن حزنهم لفقدانه، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه وحضوره المميز.

وتداول ناشطون خبر الوفاة  مؤكدين أن الفقيد كان مثالًا للأخلاق والعلم والعطاء، وترك أثرًا طيبًا في نفوس طلبته وكل من عرفه.

كما نعى عدد من التربويين وأبناء عرجان الفقيد، مقدمين التعازي إلى أسرته، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك والعقبة

أخبار محلية العيسوي: المبادرات الملكية نهج تنموي يترجم الرؤى الملكية لواقع يلمس أثره المواطن

ي

أخبار محلية "الوطنية للقانون الدولي الإنساني" تعقد اجتماعها السنوي

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تبحث تراخيص مزاولة المهنة والاشتراكات النقابية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: اتفقنا مع قطر على إلغاء تجميد 6 مليارات دولار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

قالت الشرطة الألمانية الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا في إطلاق نار وقع في بلدة شتاده بشمال البلاد، مشيرة إلى اعتقال رجل مشتبه به. وأضافت أن الدافع وراء الواقعة لم يتضح حتى الآن.

عربي ودولي الشرطة: مقتل 5 في إطلاق نار بشمال ألمانيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي ويعرب عن تضامنه مع قطر

بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل

أخبار الشركات بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل



 
 




الأكثر مشاهدة

 