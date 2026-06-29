حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الأستاذ شادي المصري

حيث عبّر المئات من طلبته وزملائه وأبناء المنطقة عن حزنهم لفقدانه، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه وحضوره المميز.
وتداول ناشطون خبر الوفاة مؤكدين أن الفقيد كان مثالًا للأخلاق والعلم والعطاء، وترك أثرًا طيبًا في نفوس طلبته وكل من عرفه.
كما نعى عدد من التربويين وأبناء عرجان الفقيد، مقدمين التعازي إلى أسرته، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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