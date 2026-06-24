حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

وتداول آلاف المستخدمين خبر وفاته على نطاق واسع، فيما امتلأت منصات التواصل بمنشورات النعي والدعاء، معبرين عن صدمتهم وحزنهم، ومستذكرين أخلاقه الطيبة.
كما نعت مدرسته وأصدقائه الراحل زيد الدماسي، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لفقدانه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأكدت أسرة مدرسته أن رحيل زيد في مقتبل العمر شكّل خسارة مؤلمة لكل من عرفه، وأن أثره الطيب وخلقه الرفيع سيبقيان حاضرين في ذاكرة مدرسته وقلوب أفرادها.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أعلن أن 9 أشخاص أُسعفوا إلى المستشفى إثر إصابتهم خلال حادثة التدافع داخل الساحة الهاشمية وسط العاصمة فجر الثلاثاء، مبينًا أن أحد المصابين فارق الحياة، فيما غادر جميع المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج، باستثناء مصاب واحد بقي لتلقي العلاج نتيجة إصابة في القدم، فيما وُصفت باقي الإصابات بالحسنة والمتوسطة.
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