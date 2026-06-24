حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر حادث التدافع الذي وقع في الساحة الهاشمية خلال فعالية جماهيرية.



وتداول آلاف المستخدمين خبر وفاته على نطاق واسع، فيما امتلأت منصات التواصل بمنشورات النعي والدعاء، معبرين عن صدمتهم وحزنهم، ومستذكرين أخلاقه الطيبة.



كما نعت مدرسته وأصدقائه الراحل زيد الدماسي، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لفقدانه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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