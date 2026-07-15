حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب مأمون العقرباوي في الزرقاء

10:03 ص

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب مأمون الحلو العقرباوي، إثر الحريق الذي اندلع في مركبته بمنطقة حي رمزي في محافظة الزرقاء. اضافة اعلان





وتداول ناشطون خبر وفاة الشاب على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم وتعاطفهم مع ذويه، فيما امتلأت منصات التواصل برسائل النعي والدعاء له بالرحمة والمغفرة.



كما تقدم متداولون بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وعشائر العقاربة، مستذكرين سيرته الطيبة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.











