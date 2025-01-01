حسام أبو صفية يعتلي منصات التواصل .. رئيس كولومبيا يطالب بالحرية للطبيب المعتقل

ونشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تغريدة عبر من خلالها عن حزنه لاعتقال أبو صفية قائلاً :"لا أستطيع أن أغادر هذا العام دون ان اعلن تضامني مع هذا الرجل الطبيب الدكتور حسام أبو صفية. في هذه الساعة (..)، دعونا نفكر فيه ونناضل من أجل حريته".
كما أطلقت منظمة إيرلندية إغاثية حملة للعاملين في القطاع الطبي للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال.
واستذكر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة من الأطباء الذين نكّل بهم العدو الصهيوني في هذه الحرب وهم: الطبيب عدنان البرش، والطبيب حسام أبو صفية، والطبيب محمد أبو سلمية ، مؤكدين أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة أكدوا للعالم بأسره أن كل إنسان في مكانه ومجاله يمكن أن يكون بطلا عبر مواقفه وثباته أمام آلة الحرب الصهيونية .
جدير بالذكر أن أبو صفية تم اعتقاله قبل أيام حين اقتحم الاحتلال مستشفى كمال العدوان وأخرج المرضى واعتقل أكثر من 200 شخص من المتواجدين داخل المستشفى بحجة وتهمة انتمائهم لحماس ، وهي الذريعة ذاتها التي استخدمها لاقتحام مستشفى الشفاء في بداية الحرب .
Esta es una foto de lo mejor que hay en la humanidad.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2025
No puedo dejar este año sin mi solidaridad con este hombre, médico, Dr. Hussam Abu Safiya. Que a las doce pensemos en él y luchemos por su libertad. Que a las 12 pensemos en la Esperanxa y busquemos transformar el mundo. pic.twitter.com/g7IDCAUWXJ
قتلوا ابنَه— Eslam Tayeb (@Tb_21_) January 1, 2025
اخترقت الشظايا جسدَه
ها هم يعتقلوه
بتهمة علاج الجرحى من أهل غزة!
إنه الطبيب حسام أبو صفية..
هذه المشاهد تملأ قلوبَنا ذلاًّ وهوانًا
اللهم رُدّ المسلمين إليك ردًّا جميلاً #مستشفى_كمال_عدوان_يباد #حسام_أبو_صفية #غزه_تباد_وتحرق#سوريا#غزة_ابادة_جماعية #راس_السنه pic.twitter.com/WVNWnkKXXW
منظمة أيرلندية إغاثية تطلق حملة للعاملين في القطاع الطبي للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/KffMurM4Kz— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 1, 2025
ثلاثة من الرجال..— محمد إلهامي (@melhamy) January 1, 2025
عدنان البرش، حسام أبو صفية، محمد أبو سلمية..
يثبتون أن كل إنسان في مكانه ومجاله يمكن أن يكون بطلا وأسطورة..
{صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا}.. pic.twitter.com/7F6n18pA36
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