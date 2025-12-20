السبت 2025-12-20 03:32 م

حقيقة اعتذار الحكم السويدي للجماهير الأردنية

السبت، 20-12-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-   تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرًا يفيد بأن الحكم السويدي، الذي أدار مباراة نهائي كأس العرب بين منتخبي الأردن والمغرب، قام بنشر اعتذار موجّه إلى الجماهير الأردنية .

وجاء تداول هذا الخبر في ظل شعور واسع لدى الجماهير الأردنية بوجود ظلم تحكيمي خلال مجريات المباراة.

إلا أنه وبعد التحقق، تبيّن أن الحساب الذي نُشر عبره هذا الاعتذار هو حساب مزيف وغير رسمي، ولا يعود للحكم السويدي، ما ينفي صحة ما تم تداوله.

 
 


