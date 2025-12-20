حقيقة اعتذار الحكم السويدي للجماهير الأردنية

إلا أنه وبعد التحقق، تبيّن أن الحساب الذي نُشر عبره هذا الاعتذار هو حساب مزيف وغير رسمي، ولا يعود للحكم السويدي، ما ينفي صحة ما تم تداوله.
