"حمى غرب النيل" تثير تندراً عبر مواقع التواصل في الأردن

11:50 ص

الوكيل الإخباري - تفاعل الأردنيون بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل أول إصابة بفيروس "حمى غرب النيل" في الأردن يوم أمس الاثنين.



واستذكر النشطاء بالتندر عبر مواقع التواصل أيام تسجيل الإصابات بكورونا في المملكة وإعلان الحظر الشامل. منهم من علق قائلًا: "رهبة البدايات"



فيما تداول آخرون منشورات ساخرة "بعد تسجيل أول إصابة : " اشترو خبز ضروي" و" "شهر وبقحمش لحاله مش أحسن من يلي يموت لحاله"، في إشارة إلى تصريحات المسؤولين سابقًا عن كورونا وامكانية العودة الى الحظر الشامل .



وتفاعل ناشط أردني عبر مواقع التواصل مع تسجيل أول إصابة من خلال استذكار تصريحات ليلى عبد اللطيف في مقطع كوميدي.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة بحمى غرب النيل يوم الاثنين لطفلة، مشيرة إلى أن وضعها الصحي مستقر.