"حياة الماعز".. رسائل هندية مبطنة ورد سعودي عقلاني

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والدول العربية جدلا كبيرا حول فيلم هندي بعنوان "حياة الماعز"، ليتصدّر ترند منصات التواصل خلال الأيام الماضية.



تفاعل النشطاء مع الفيلم الذي يتناول قصة عامل هندي يدعى "نجيب"، وصل إلى السعودية مطلع التسعينيات، ليجد نفسه تحت رحمة "كفيل" وهمي أودى به إلى الصحراء، في رحلة استعباد وظروف غير إنسانية استمرت لسنوات قبل أن يتمكن من الهرب. حيث اعتبر البعض أن الفيلم بالغ في عرض صورة الكفيل السعودي، مما يشكل إساءة للسعودية.



ولم يُشر الفيلم بشكل صريح ان الشخص الذي اخذ الوافد الهندي الى الصحراء على معرفة بوجودهم بالمطار ، ام هو شخص عادي تصادف وجوده بالمطار وخطفهم للعمل بالرعي دون علم الشركة التي استقدمت العامل اصلاً .



ومن جانب آخر، قال أحد الرواة في السعودية في فيديو بثته قناة المجد، إن الفيلم يتناول قصة حقيقية تعود إلى قبل 25 عامًا، وتم إنقاذ العامل في النهاية. وأوضح أن مثل هذه التصرفات كانت موجودة في الماضي، بينما الآن هناك قوانين واضحة لحفظ حقوق العمالة ومكافحة العنصرية.



وفي السياق ذاته، وثق نشطاء من داخل السعودية عبر منصة "إكس" مظاهرات في العاصمة الرياض، حيث احتج عدد من الهنود على الفيلم الذي يعرض صورة غير صحيحة، وفقًا لهم.



من جانبه، غرد الدكتور عائض القرني ردًا على الفيلم قائلًا: "ستبقى السعودية مهبط السلام على مر الأيام. ألا يكفي أن السعودية فخرا بأنها تستقبل المعتمرين والحجاج؟ هل رأيتم دولة في العالم تخدم ضيوف الحرمين وترحب بهم بأمن وكرم كما تفعل السعودية؟ ألم تسمعوا عن آلاف القصص التي تثني على كرم السعوديين مع الوافدين؟"





واصدر الفنان الأردني عاكف نجم بياناً عبر حسابه الخاص على انستجرام حول مشاركته بفيلم "حياة الماعز" ، جاء فيه :" بسم الله الرحمن الرحيم..أما بعد..أود في هذا البيان المقتضب ان أوضح للجمهور الكريم عامة ولأهلنا في السعودية خاصة..أن مشاركتي في الفيلم الهندي حياةالماعز والذي أثار لغطا واختلافا في الآراء والفهم..كانت بدافع الحرص على أن تظهر السعودية الشقيقة وأهلها الكرام بافضل ما يكون...حيث أنني لم أقرأ الفيلم كاملا بل دوري فقط..وشرح لي عن الفيلم وبطله بأنه يتوه في الصحراء لأيام عدة يصل حد الموت ثم ينقذه رجل سعودي شهم هو انا..وهذا ما دفعني للموافقة على أداء الدور لكونه يعكس شهامة السعوديين وإنسانيتهم...لأفاجئ حينما رأيت الفيلم كغيري بأنه يقدم بالإضافة لشخصيتي المثاليه بعض النماذج السعودية السلبية..وبصدق وتحت أي ظرف لم أكن لأشارك فيه لو أنني عرفت كامل تفاصيله...أعتذر للشعب السعودي الشقيق الذي طالما ربطتنا معه أواصر الأخوة والقرابة والنسب قيادة وشعبا..وستبقون الأهل والعزوة والأحبة لقلبي ولقلوب كل الأردنيين...ودمتم"

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎ تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Akef Najem - عاكف نجم‎‏ (@‏‎akefnajemofficial‎‏) ‎‏



يذكر أن فيلم "حياة الماعز" هو فيلم هندي يعرض على منصة "نتفليكس". الفيلم مبني على رواية للكاتب الهندي بنجامين، التي نشرت تحت عنوان "أيام الماعز" عام 2008 وتصدرت قائمة الأكثر مبيعًا آنذاك.



يبدأ الفيلم بعبارة افتتاحية تقول: "مبني على احداث حقيقية." والذي اثار انزعاجا كبيرا لدى الجمهور الخليجي، ولا سيما السعودي.



ورغم أن الفيلم لم يُثر الضجة الأكبر عند عرضه لأول مرة في مارس، أو عند إتاحته على منصة "نتفليكس" في يوليو الماضي، إلا أن صدور الترجمة العربية في أغسطس الجاري رفع من نسب مشاهدته في الدول العربية، وأدى إلى ردود أفعال أوسع، مما جعل الفيلم حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي خلال الأيام الماضية.