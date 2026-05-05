خالد جاسم .. رحلة القطري إلى قلوب الأردنيين التي انطلقت من آسيا 2023

الوكيل الإخباري- الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم، أحد أبرز الوجوه الإعلامية في الساحة الرياضية الخليجية، نجح خلال السنوات الأخيرة في بناء حضور لافت داخل الشارع الرياضي الأردني، بعد حالة التفاعل الإيجابي التي رافقت تغطيته لبطولتي كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025، اللتين استضافتهما دولة قطر.





وخلال ظهوره الإعلامي عبر برنامجه الشهير "المجلس"، برز جاسم بأسلوب حواري اتسم بالإنصاف والاتزان، حيث حرص في أكثر من مناسبة على منح المنتخب الوطني الأردني "النشامى" حقه من الإشادة والتقدير، مع تسليط الضوء على أدائه وروحه القتالية داخل المستطيل الأخضر، بعيدًا عن أي تقليل أو انتقاص من إنجازاته في المحافل العربية والآسيوية.



ومع ختام البطولتين، لوحظ تزايد التفاعل من الجمهور الأردني مع منصات جاسم الرقمية، في ظل اهتمامه المتنامي بنشر محتوى يتعلق بالدوري الأردني ونتائج مبارياته، وهو ما اعتبره متابعون انعكاسًا لحضور إعلامي يتجاوز التغطية اللحظية إلى متابعة أوسع للمشهد الكروي الأردني.



كما حظيت زيارته الأخيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية بترحيب وتفاعل لافت، حيث وثّق بعض محطاتها عبر حساباته الرسمية، ما عكس حالة تقارب متنامية مع الجمهور الأردني، الذي تفاعل بدوره مع اهتمامه بالثقافة المحلية وتجربته للأطباق التقليدية، ومنها "المنسف" خلال وجوده في العاصمة عمّان.



وبين التغطية المهنية والتفاعل الجماهيري، يواصل خالد جاسم ترسيخ حضوره كأحد الأصوات الإعلامية العربية التي نجحت في الجمع بين المهنية في الطرح والقرب من الجمهور، لتبقى رحلته مع الشارع الأردني نموذجًا لتأثير الإعلام الرياضي في بناء الجسور بين الجماهير في المنطقة.





