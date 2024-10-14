 
الإثنين 2024-10-14 02:26 م
 

خيام النازحين تعتلي منصات التواصل .. جثامين الشهداء تفحمت وهم على قيد الحياة

الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح
الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح
الإثنين، 14-10-2024 01:28 م
الوكيل الإخباري-  صُعق العالم بمشاهد صادمة وثقها ناشطون في غزة لحظة استهداف طائرات الاحتلال لخيام النازحين المتواجدة بجانب مستشفى شهداء الأقصى ، حيث ظهر في المقطع الصادم بعض النازحين وهم يشتعلون بالنيران قبل أن تفيض أرواحهم أمام مرأى العالم .اضافة اعلان


وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه المشاهد بآلاف التغريدات التي امتلأت بالصدمة والحيرة من شدة الإجرام الصهيوني وبشاعة الصمت العالمي لما يجري في غزة من شمالها لجنوبها منذ سنة وأكثر ، وفي غياب تام للمساعي الحقيقية لوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن .

وعلق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي على  الجريمة البشعة قائلا: "الاحتلال ارتكب جريمة حرب وحشية بقصفه خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في وسط غزة مما أدى الى حرق أطفال و نساء و مدنيين آخرين حتى الموت و جرائم القتل الوحشي و التجويع مستمرة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال غزة على مرأى ومسمع من عالم يصم آذانه ويعمي عينيه عن رؤية المذبحة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة" .

ولا يزال هذا المشهد المؤلم لجثث الشهداء وهم يحترقون أحياءً يتكرر في كل مرة يقرر فيها الاحتلال استهداف خيام النازحين ، حيث يتعمد الاحتلال بحسب الكثير من المحللين السياسيين استهداف خيام النازحين لإجبارهم على الهرب تجاه الجنوب ، تمهيداً لإخراجهم من قطاع غزة بالكامل . 





 
gnews

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