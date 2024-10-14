خيام النازحين تعتلي منصات التواصل .. جثامين الشهداء تفحمت وهم على قيد الحياة

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه المشاهد بآلاف التغريدات التي امتلأت بالصدمة والحيرة من شدة الإجرام الصهيوني وبشاعة الصمت العالمي لما يجري في غزة من شمالها لجنوبها منذ سنة وأكثر ، وفي غياب تام للمساعي الحقيقية لوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن .
وعلق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي على الجريمة البشعة قائلا: "الاحتلال ارتكب جريمة حرب وحشية بقصفه خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في وسط غزة مما أدى الى حرق أطفال و نساء و مدنيين آخرين حتى الموت و جرائم القتل الوحشي و التجويع مستمرة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال غزة على مرأى ومسمع من عالم يصم آذانه ويعمي عينيه عن رؤية المذبحة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة" .
ولا يزال هذا المشهد المؤلم لجثث الشهداء وهم يحترقون أحياءً يتكرر في كل مرة يقرر فيها الاحتلال استهداف خيام النازحين ، حيث يتعمد الاحتلال بحسب الكثير من المحللين السياسيين استهداف خيام النازحين لإجبارهم على الهرب تجاه الجنوب ، تمهيداً لإخراجهم من قطاع غزة بالكامل .
ما فعله الصهاينة بحرق خيام النازحين هو جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها.— عاصم صحم 🇴🇲 (@Asim_Saham) October 14, 2024
إن هذه الأفعال تعكس قسوة وظلمًا لا يمكن تبريره.
"لن ننسى ولن نسامح، سنظل نطالب بحقوق أهل غزه ونقف ضد الظلم بكل قوة.
إن حرق خيام النازحين هو اعتداء على الإنسانية
حسبنا الله ونعم الوكيل
What the Zionists did… pic.twitter.com/qtFLMRMQOh
مشاهد الشخص الذي يحترق ليلة أمس تحدث في كل مرة يتم فيها قصف خيام النازحين.— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 14, 2024
حدثت قبل أيام قليلة عندما قصفت خيام النازحين في مستشفى اليمن السعيد .
الفرق هذه المرة أن الحدث وقع في مستشفى الأقصى، وهو أكبر تجمع للصحفيين والمصورين في قطاع غزة، لذلك استطعنا مشاهدة الحدث أثناء وقوعه… pic.twitter.com/QzoXcLDAUQ
صدمة طفلة بعد حرق الاحتلا.ل خيام النازحين في مستشفى شهد.اء الأقصى وسط قطاع غزة ليلة الأمس— najwa abdo (@najwa50860038) October 14, 2024
لمن لا يزال يهتم لأخبار غزة
شهد.اء وجرحى ومصدومين جراء استهداف خيم النازحين #هناــغزة #GazaGenocide
# pic.twitter.com/QhZbdTEPZL
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