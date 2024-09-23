دموع "حسين دعيبس" حديث الأردنيين

وتعاطف الأردنيون بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية مع الحالة الصحية التي وصل لها المخرج الكبير مستذكرين مسيرته الفنية الكبيرة وعمله مع أبرز النجوم العرب .
وتداول النشطاء عبر منصات التواصل صوراً من شباب المخرج الكبير برفقة ابرز نجوم الوطن العربي مثل: كاظم الساهر، نجوى كرم ، عبدالمجيد عبدالله ، مستذكرين اخراجه لأعمال فنية كبيرة احبها الوطن العربي .
ووضعوا نشطاء مواقع التواصل تعليقاتهم بتمني السلامة للفنان الكبير كما طالبوا الجهات المسؤولة بمتابعة حالته لما كان له دور بارز في رفعة الهوية الثقافية الاردنية ليعتلي اسمه ترند منصات التواصل .
ووجه متابعون شكرهم للفنان الاردني عمر العبداللات حين قال دعيبس في مقابلته ان العبداللات هو من امن له الاقامة الطيبة في دارات سمير شما للرعاية.
من جانبه، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء الأحد أنه سيتم متابعة حالة المخرج الكبير دعيبس من خلال زيارة له حيث يقيم، وتوفير السبل اللازمة للوقوف بجانبه.
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