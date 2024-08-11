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"ذهبوا الى الله ساجدين"... نشطاء يعبرون عن حزنهم بمجزرة الاحتلال الأخيرة في غزة

أكثر من 100 شهيد قصفهم الاحتلال الاسرائيلي داخل مدرسة أثناء اداء صلاة الفجر
أكثر من 100 شهيد قصفهم الاحتلال الاسرائيلي داخل مدرسة أثناء اداء صلاة الفجر




 

الأحد، 11-08-2024 08:46 ص

الوكيل الإخباري - تصدَّر وسم "مذبحة الفجر" منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدف مدنيين أثناء أدائهم صلاة الفجر في أحد المدارس التي نزحوا إليها في غزة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر بشاعة القصف الهمجي الذي استهدف مدنيين داخل مدارس اعتُبرت آمنة.

علق البعض بمرارة: "جميع المصلين استشهدوا" ،  "يُبعثون إلى الله مصلين، يخبرون الله عن من خذلهم، وعن من كان يشاهد إبادتهم بأبشع الأسلحة."

بينما تمسك آخرون بالدعاء بعد عجزهم عن الفعل: "اللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من نتكل؟  إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اكتب لأهل غزة فرجًا ونصرًا عاجلًا."

ووثق صحفيون من المدرسة بشاعة القصف وجثث واشلاء الشهداء مشيرين بأن المجزرة اودت بحياة أكثر من 100 شهيد أثناء ادائهم صلاة الفجر بلا ذنب .

 

gnews

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