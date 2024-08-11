"ذهبوا الى الله ساجدين"... نشطاء يعبرون عن حزنهم بمجزرة الاحتلال الأخيرة في غزة

الوكيل الإخباري - تصدَّر وسم "مذبحة الفجر" منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدف مدنيين أثناء أدائهم صلاة الفجر في أحد المدارس التي نزحوا إليها في غزة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر بشاعة القصف الهمجي الذي استهدف مدنيين داخل مدارس اعتُبرت آمنة.
علق البعض بمرارة: "جميع المصلين استشهدوا" ، "يُبعثون إلى الله مصلين، يخبرون الله عن من خذلهم، وعن من كان يشاهد إبادتهم بأبشع الأسلحة."
بينما تمسك آخرون بالدعاء بعد عجزهم عن الفعل: "اللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من نتكل؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اكتب لأهل غزة فرجًا ونصرًا عاجلًا."
ووثق صحفيون من المدرسة بشاعة القصف وجثث واشلاء الشهداء مشيرين بأن المجزرة اودت بحياة أكثر من 100 شهيد أثناء ادائهم صلاة الفجر بلا ذنب .
جميع المصلين استشهدوا! #مجزرة_الفجر pic.twitter.com/YbASB7UqHZ— هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) August 10, 2024
⚠️⚠️⚠️⚠️— MO (@Abu_Salah9) August 10, 2024
هذا المقطع سيبقى للتاريخ، شاهداً على واحد من أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية
بكاء وصرخات الأطفال والنساء والرجال وهم يُحرقون أحياء وعلى البث المباشر في مذبحة الفجر
مقطع مبكي. pic.twitter.com/QeszrMpR8r
كانوا يُصلّونَ.. عينُ اللهِ تحرسُهم— علوي الغُريفي (@alawi_ghuraifi) August 10, 2024
وإذْ بهمْ في سجودٍ عانقوا الأرضا
توضّأوا مرةً أخرى.. وضوءَ دمٍ
وغادروا للسما كي يُكمِلوا الفرضا#مجزرة_الفجر #مذبحة_الفجر #غزة_تُباد pic.twitter.com/ne9In6R6Zw
اللهم إنهم مغلبون فانتصر لهم يا رب العالمين".#مذبحة_الفجر#غزه_الفاضحة #كتائب_القسام #يحيى_السنوار #الشهيدالقائد_إسماعيل_هنية pic.twitter.com/7VTZOomT3f— فلسطينية الهوى عربية الإنتماء (@1EY74BmEOtUY6nY) August 10, 2024
انس الشريف: "انا مش فادر احكي"— 🔻Khalid A 🇨🇦 — “ابو محمود" 🔻 (@KalOttawa6) August 10, 2024
لما صحفي يحكي هذا الكلام معناته انه المصيبة لا توصف!
ترى الدموع في عينه و الحسره في قلبه!
كان الله في العون!!#مذبحة_الفجر
pic.twitter.com/rEGL7BeDgX
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