رئيس الفيفا السابق يوجه رسائل نارية إلى رئاسة الفيفا الحالية

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الوكيل الإخباري- وجّه سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، انتقادات حادة للطريقة التي أُقيم بها مونديال 2026، مؤكداً أن البطولة فقدت جزءاً من مصداقيتها بسبب تأثير السياسة في كرة القدم. اضافة اعلان





ورغم اعترافه بأن منتخب إسبانيا كان "البطل المستحق" بعد تتويجه باللقب على حساب الأرجنتين، أعرب بلاتر عن أسفه لأن الأحداث خارج الملعب طغت على كرة القدم نفسها، وكتب عبر حسابه:



"انتهت أطول نسخة من كأس العالم مع تتويج البطل المناسب، لكن في الطريق إلى صافرة النهاية فقدت البطولة مصداقيتها".



وأضاف المسؤول السويسري السابق: "لا ينبغي السماح للسياسة بأن تحجب اللعبة. حان الوقت لكي يستعيد المشجعون واللاعبون والاتحادات الوطنية كرة القدم، ويعيدوها إلى جذورها تحت قيادة جديدة".



وجاءت تصريحات بلاتر بعد مونديال شهد العديد من النقاشات والجدل حول قضايا خارج المستطيل الأخضر، من قرارات انضباطية وتنظيمية إلى اتهامات بتداخل المصالح السياسية مع شؤون كرة القدم.



كما دعا بلاتر، بشكل غير مباشر، إلى تغيير في قيادة كرة القدم العالمية، في انتقاد جديد لخليفته على رأس "فيفا"، جياني إنفانتينو، وسط جدل متزايد حول علاقة الاتحاد الدولي بالسياسة.



ورغم الانتقادات، يبقى مونديال 2026، في السجلات، بطولة شهدت تتويج إسبانيا بلقبها العالمي الثاني، لكن إرثها سيبقى محل نقاش بين من يركز على الإنجاز الرياضي ومن يرى أن الجدل خارج الملعب غطّى على المنافسات.





