رحيله أحدث حزناً كبيراً .. ابنة الدكتور الراحل محمد عيسى تروي اللحظات الأخيرة

الوكيل الإخباري- توشحت مواقع التواصل الاجتماعي حزناً بوفاة نائب عميد كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عيسى صالح الخميس الماضي، بعد حادث أليم أودى بحياته.



ونشرت ميسون عطا ، زميلة الدكتور الراحل على حسابها على "الفيسبوك" كلمات مؤثرة حول وفاته قالت فيها : "كان الخميس يومًا صعبًا جدًا على الجميع في كلية الصيدلة. ذهبت لأداء واجب العزاء، سألت عن والدته، أشاروا لي. بادرت بالتعزية والمواساة، فبادرتني هي بالمواساة. أم صابرة محتسبة عند الله وزوجة صابرة أيضًا، الله يثبتهم يا رب. يوسف (نسخة عن والده)، الله يحميه ويوفقه. ريتان تقرأ قرآن وكادي تقدم تمر ولورينا رجلها مجبصنة. بنات د. محمد عيسى صالح عرفوني فور دخولي وسلموا علي بحرارة. همست لريتان: حبيبتي، ضلك ادعي لبابا، كان بحبكم كتير. وربنا ألهمني أن أحكي لها: ردي من وراي: "اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها"، وكرري هذا الدعاء كثيرًا. كنت أردده كثيرًا عندما توفيت والدتي رحمة الله عليها، وهي تعيد من وراي وتدعي. الله يعوضهم خيرًا يا رب."