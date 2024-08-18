رحيله أحدث حزناً كبيراً .. ابنة الدكتور الراحل محمد عيسى تروي اللحظات الأخيرة

ونشرت ميسون عطا ، زميلة الدكتور الراحل على حسابها على "الفيسبوك" كلمات مؤثرة حول وفاته قالت فيها : "كان الخميس يومًا صعبًا جدًا على الجميع في كلية الصيدلة. ذهبت لأداء واجب العزاء، سألت عن والدته، أشاروا لي. بادرت بالتعزية والمواساة، فبادرتني هي بالمواساة. أم صابرة محتسبة عند الله وزوجة صابرة أيضًا، الله يثبتهم يا رب. يوسف (نسخة عن والده)، الله يحميه ويوفقه. ريتان تقرأ قرآن وكادي تقدم تمر ولورينا رجلها مجبصنة. بنات د. محمد عيسى صالح عرفوني فور دخولي وسلموا علي بحرارة. همست لريتان: حبيبتي، ضلك ادعي لبابا، كان بحبكم كتير. وربنا ألهمني أن أحكي لها: ردي من وراي: "اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها"، وكرري هذا الدعاء كثيرًا. كنت أردده كثيرًا عندما توفيت والدتي رحمة الله عليها، وهي تعيد من وراي وتدعي. الله يعوضهم خيرًا يا رب."
وتابعت : "طيب حبيبتي ريتان شو إللي صار ؟ حوالي الساعة 11 بالليل طلعنا مع بابا نلعب بالدراجات الهوائية (البسكليتات) واحد قديم وواحد جديد، أنا ولورينا، كادي ضلت بالبيت، لأنه كان دورها المرة الماضية،رحنا على الشارع إللي ورا بيتنا إللي متعودين نلعب فيه، شارع عادي مستقيم، بس الدنيا كانت ليل، وكان في منهل بالشارع، ما إنتبهنا إله، أنا ع بسكليت، وبابا ولورينا ع البسكليت التاني، فجأة البسكليت تعثر وبابا كان هدفه يحمي لورينا عشان ما تنضر وتندب، ف كان ماسكها وحاضنها فشقلب أكثر من مرة....لورينا رجلها إنكسرت وجبصنوها... وبابا توفى "
ونعت الجامعة الأردنية وعدد كبير من الطلبة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور الراحل محمد عيسى ، واصفين إياه بـ "الهين اللين، لين القلب ونبيل الخلق".
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