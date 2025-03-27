الخميس 2025-03-27 01:19 م
 

ردة فعل صاحب بقالة يمني أثناء القصف الأمريكي تثير تفاعلا واسعا

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المواطن اليمني ونجله
 
الخميس، 27-03-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري- أثارت ردة فعل صاحب بقالة يمني أثناء القصف الأمريكي الهادئة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

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وكان انتشر مقطع فيديو للمواطن اليمني صلاح مجاهد البعني داخل بقالته أثناء الغارات الجوية على المدينة، فيما بدت علامات الهدوء والراحة على البعني أثناء القصف ولم يبدِ أي خوف أو محاولة للهرب من القصف رغم قرب مكان سقوط القذائف.

 

وظهر البعني رفقة نجله في الفيديو بكل هدوء بينما كانت خمس قذائف أمريكية تسقط في محيط بقالته بمحافظة صعدة اليمنية.

 

 

 

 
gnews

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