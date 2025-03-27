ردة فعل صاحب بقالة يمني أثناء القصف الأمريكي تثير تفاعلا واسعا

وظهر البعني رفقة نجله في الفيديو بكل هدوء بينما كانت خمس قذائف أمريكية تسقط في محيط بقالته بمحافظة صعدة اليمنية.
في اليمن شعب أحرار ، شرفاء ، بسطاء ، أوفياء، صادقون ، أولو قوة ، وأولو بأس شديد ،— karim alshami (@karimshami1) March 26, 2025
لا يهابون الموت ، ويعشقون الشهادة، ولايخيفهم طغيانكم ، ولا جبروتكم ، ولا قوتكم .. pic.twitter.com/UUCq5xIcR3
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