ريال مدريد يتلقى صدمة كبيرة مع دخول العام الجديد

الأربعاء، 31-12-2025 08:05 م
الوكيل الإخباري-   أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعرض مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي لإصابة في الركبة اليسرى.اضافة اعلان


وقال فريق ريال مدريد في بيان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إن مبابي خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، على أن يتم متابعة تطور حالته.

ولم يكشف الفريق الملكي عن مدة غياب نجمه عن الملاعب، في حين ذكر موقع "يورو سبورت" أن مدة غيابه المتوقعة قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع.

ومن المرجح أن يغيب مبابي عن مباريات مسابقة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في السعودية من 7 إلى 11 يناير 2026.

وشارك كيليان مبابي (27 عامًا) بقميص نادي ريال مدريد في 24 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الحالي (2025-2026)، سجل خلالها 29 هدفًا إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.

