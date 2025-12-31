ريال مدريد يتلقى صدمة كبيرة مع دخول العام الجديد

وقال فريق ريال مدريد في بيان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إن مبابي خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، على أن يتم متابعة تطور حالته.
ولم يكشف الفريق الملكي عن مدة غياب نجمه عن الملاعب، في حين ذكر موقع "يورو سبورت" أن مدة غيابه المتوقعة قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع.
ومن المرجح أن يغيب مبابي عن مباريات مسابقة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في السعودية من 7 إلى 11 يناير 2026.
وشارك كيليان مبابي (27 عامًا) بقميص نادي ريال مدريد في 24 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الحالي (2025-2026)، سجل خلالها 29 هدفًا إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
"ما عاصمة فلسطين؟".. فيديو لأبي عبيدة مع ابنه الشهيد يجتاح مواقع التواصل
-
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
-
حقيقة اعتذار الحكم السويدي للجماهير الأردنية
-
التعمري يوجه رسالة للنشامى بعد خسارة نهائي كأس العرب
-
تعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات
-
أبو ليلى يوجه رسالة حادة لسالم الدوسري
-
ماذا قال السلامي عن مواجهة المغرب في نهائي كأس العرب؟
-
المغرب تحجز مقعدها في نهائي كأس العرب 2025 بفوز كبير على الإمارات