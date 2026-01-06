ريال مدريد يصدر بيانا حول مباراته أمام مكابي الإسرائيلي

وقال النادي الإسباني في بيان إن القرار اتخذ امتثالا لتوصية الشرطة بعد اعتبار المباراة عالية الخطورة، مضيفا أن تذاكر المباراة سيتم ردها.
وأوضح ريال مدريد "بعد اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي أعلنت أن المباراة عالية الخطورة، يمتثل ريال مدريد للتوصية التي قدمتها الشرطة الوطنية".
ولعبت مباريات فريقي مكابي وهابويل تل أبيب الإسرائيليين في ملاعب محايدة منذ أكتوبر 2023 حتى الشهر الماضي بسبب الاحتجاجات على الصراع في غزة.
وأوقفت قنابل كريهة الرائحة مباراة بين نادي باريس الفرنسي ومكابي في الموسم الماضي، ونقل فريق فناربخشه التركي مبارياته على أرضه ضد الفرق الإسرائيلية في نوفمبر الماضي إلى ميونيخ بسبب مخاوف أمنية.
ويحتل ريال مدريد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة برصيد 11 انتصارا، بينما يحتل مكابي المركز 14 بثمانية انتصارات.
روسيا اليوم
