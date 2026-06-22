ريمونتادا الفراعنة تشعل السوشال ميديا.. وفرحة عارمة بعد الانتصار التاريخي

الوكيل الإخباري-

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، فجر الاثنين، بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات كأس العالم 2026، في إنجاز أعاد الحلم إلى الجماهير وأشعل موجة واسعة من الاحتفالات. اضافة اعلان





وتصدر وسم #مصر_نيوزيلندا إلى جانب #المنتخب_المصري و#محمد_صلاح و#حسام_حسن*

قوائم الأكثر تداولًا، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن فخرهم بما وصفوه بـ"الريمونتادا التاريخية" بعد قلب تأخر المنتخب بهدف في الشوط الأول إلى انتصار مستحق بثلاثية.



وأشاد المتابعون بالأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب في الشوط الثاني، معتبرين أن الروح القتالية والانضباط التكتيكي كانا مفتاح الفوز، فيما حظي محمد صلاح بإشادات واسعة بعد تسجيله الهدف الثاني وقيادته الفريق نحو الانتصار.



كما لاقت تصريحات المدير الفني حسام حسن تفاعلًا كبيرًا، بعد أن أهدى الفوز إلى جميع المصريين، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وأن الجميع قاتل من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق حلم التألق في المونديال.