الأربعاء 2026-07-29 04:20 م

زلزال تحكيمي بعد المونديال .. مجلس الفيفا يعترف بخطأ طرد إيمبولو أمام الأرجنتين

زلزال تحكيمي بعد المونديال .. مجلس الفيفا يعترف بخطأ طرد إيمبولو أمام الأرجنتين
زلزال تحكيمي بعد المونديال .. مجلس الفيفا يعترف بخطأ طرد إيمبولو أمام الأرجنتين
 
الأربعاء، 29-07-2026 02:55 م
الوكيل الإخباري-   أثار قرار طرد المهاجم السويسري بريل إيمبولو خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2026 جدلًا واسعًا، بعدما أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بوجود خطأ في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال اللقطة.اضافة اعلان


وأوضح المجلس أن استخدام تقنية الـVAR في تلك الحالة كان مسموحًا فقط لتصحيح هوية اللاعب الذي حصل على البطاقة، وليس لتغيير نوع العقوبة أو تحويلها إلى بطاقة حمراء، ما يعني أن قرار طرد إيمبولو لم يكن يجب أن يُتخذ وفقًا لتفسير القوانين المعتمدة.

وأعاد هذا التصريح فتح النقاش حول آلية استخدام تقنية الفيديو في المباريات الكبرى، ومدى التزام الحكام بالحدود المسموح بها عند مراجعة الحالات التحكيمية، خاصة في البطولات الدولية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك "ذو الفقار"

ا

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

ب

أخبار الشركات منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit)

ب

أخبار محلية وزير الزراعة يلتقي أعضاء نقابة أصحاب المعاصر لبحث قضايا قطاع الزيتون

انسكاب ديزل على طريق البحر الميت يتسبب بحوادث متتالية لأكثر من 15 مركبة - فيديو

خاص بالوكيل انسكاب ديزل على طريق البحر الميت يتسبب بحوادث متتالية لأكثر من 15 مركبة - فيديو

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزارة المياه والري

أخبار محلية "المياه" توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بتكلفة 28 مليون دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترمب: سنشن ضربات قوية ضد إيران



 
 




الأكثر مشاهدة

 