زلزال تحكيمي بعد المونديال .. مجلس الفيفا يعترف بخطأ طرد إيمبولو أمام الأرجنتين

وأوضح المجلس أن استخدام تقنية الـVAR في تلك الحالة كان مسموحًا فقط لتصحيح هوية اللاعب الذي حصل على البطاقة، وليس لتغيير نوع العقوبة أو تحويلها إلى بطاقة حمراء، ما يعني أن قرار طرد إيمبولو لم يكن يجب أن يُتخذ وفقًا لتفسير القوانين المعتمدة.
وأعاد هذا التصريح فتح النقاش حول آلية استخدام تقنية الفيديو في المباريات الكبرى، ومدى التزام الحكام بالحدود المسموح بها عند مراجعة الحالات التحكيمية، خاصة في البطولات الدولية.
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