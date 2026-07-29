زلزال تحكيمي بعد المونديال .. مجلس الفيفا يعترف بخطأ طرد إيمبولو أمام الأرجنتين

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الوكيل الإخباري- أثار قرار طرد المهاجم السويسري بريل إيمبولو خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2026 جدلًا واسعًا، بعدما أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بوجود خطأ في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال اللقطة. اضافة اعلان





وأوضح المجلس أن استخدام تقنية الـVAR في تلك الحالة كان مسموحًا فقط لتصحيح هوية اللاعب الذي حصل على البطاقة، وليس لتغيير نوع العقوبة أو تحويلها إلى بطاقة حمراء، ما يعني أن قرار طرد إيمبولو لم يكن يجب أن يُتخذ وفقًا لتفسير القوانين المعتمدة.



وأعاد هذا التصريح فتح النقاش حول آلية استخدام تقنية الفيديو في المباريات الكبرى، ومدى التزام الحكام بالحدود المسموح بها عند مراجعة الحالات التحكيمية، خاصة في البطولات الدولية.







