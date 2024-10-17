"ستي رجوة الله يخليكِ.. سيدي حسين طاير فيكِ" .. تتصدر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين، اثناء حضورهم مباراة المنتخب الأردني وسلطنة عمان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





ورصد مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل هتاف مشجع في المباراة بعبارة "ستي رجوة الله يخليكِ.. سيدي حسين طاير فيكِ" الامر الذي جعل ولي العهد والاميرة رجوة ينظران اليه بابتسامة واضحة.



يشار إلى ان ولي العهد الامير الحسين يحرص على حضور مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم لتقديم الدعم للاعبين .



وهذه ليست المباراة الأولى التي تحضرها الأميرة رجوة برفقة ولي العهد .. حيث أنها حضرت المباراة الختامية من منافسات بطولة الملك عبدالله الثاني لكرة السلة ضد منتخب المكسيك



وفي 15 تشرين أول الحالي، حقق المنتخب فوزا برباعية دون رد على حساب سلطنة عمان ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اضافة اعلان