سميح المعايطة يتصدر منصات التواصل في الأردن

وتداول العديد من المتابعين على منصة اكس الحوار الدي دار بين وزير الاعلام الاسبق مع الدبلوماسي الايراني الأسبق السفير محمد شريعتمدار .
وعبر نشطاء مواقع التواصل عن فخرهم بعمق حديث المعايطة ، و تحليلاته المبنية على حقائق وتعكس صورة واقعية عن الاحداث السياسية في المنطقة، وموقف الاردن الثابت منها.
يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تتصدر بها تصريحات المعايطة منصات التواصل الاجتماعي حيث اجرى مسبقا الكثير من اللقاءات عبر قنوات فضائية خلال الحرب على غزة موضحا بها موقف الاردن الواضح والصريح بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني .
فجرها معالي سميح المعايطة @AlmaitahSamih في وجه الرد الايراني أمام العالم بأسره
شكراً معاليك بحجم الوطن ..
ذاكرة التاريخ لا تنسى من وقف حقاً بلا مزاودة ولا كسب شعبويات في حق وطنه ومن تاجر بإسم الوطن و حتى… pic.twitter.com/fgdtuKDs5q
pic.twitter.com/gnI4s4v7ze
فجرها معالي سميح المعايطة @AlmaitahSamih في وجه الرد الايراني أمام العالم بأسره
شكراً معاليك بحجم الوطن ..
ذاكرة التاريخ لا تنسى من وقف حقاً بلا مزاودة ولا كسب شعبويات في حق وطنه ومن تاجر بإسم الوطن و حتى… pic.twitter.com/fgdtuKDs5q
-
أخبار متعلقة
-
الأردنيون يتفاعلون مع حوادث مؤسفة شهدتها المملكة
-
كيف تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع "الهزة الأرضية " ؟
-
"ذهبوا الى الله ساجدين"... نشطاء يعبرون عن حزنهم بمجزرة الاحتلال الأخيرة في غزة
-
"ليست ظاهرة بل جريمة".. العيارات النارية حديث الأردنيين
-
وسم "الثانوية العامة" يتصدر الترند في الأردن ومصر والسعودية
-
ترقب عالمي لرد ايران .. " وسم الحرب العالمية الثالثة" يتصدر منصات التواصل
-
الأردنيون يعبرون عن فرحهم بقدوم سمو الأميرة إيمان بنت الحُسين
-
"اسماعيل هنية" .. وسم يتصدر منصات التواصل بعد اغتياله في طهران