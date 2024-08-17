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سميح المعايطة يتصدر منصات التواصل في الأردن

وزير الاعلام الاسبق والمحلل السياسي سميح المعايطة
وزير الاعلام الاسبق والمحلل السياسي سميح المعايطة




 

السبت، 17-08-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-   قفزت تصريحات المحلل السياسي ووزير الاعلام الأسبق سميح المعايطة منصات التواصل الاجتماعي بعد اللقاء الاخير على  قناة العربية والذي دار حول الرد الايراني واسباب تأخيره وموقف الأردن .

وتداول العديد من المتابعين على منصة اكس الحوار الدي دار بين  وزير الاعلام الاسبق مع الدبلوماسي الايراني  الأسبق  السفير محمد شريعتمدار .

وعبر نشطاء مواقع التواصل عن فخرهم بعمق  حديث المعايطة ، و تحليلاته المبنية على حقائق وتعكس صورة واقعية عن الاحداث السياسية في المنطقة، وموقف الاردن الثابت منها.

يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تتصدر بها تصريحات المعايطة منصات التواصل الاجتماعي حيث اجرى مسبقا الكثير من اللقاءات عبر  قنوات فضائية خلال الحرب على غزة موضحا بها موقف الاردن الواضح والصريح بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني .

 

 

 

 

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