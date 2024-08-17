سميح المعايطة يتصدر منصات التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري- قفزت تصريحات المحلل السياسي ووزير الاعلام الأسبق سميح المعايطة منصات التواصل الاجتماعي بعد اللقاء الاخير على قناة العربية والذي دار حول الرد الايراني واسباب تأخيره وموقف الأردن .



وتداول العديد من المتابعين على منصة اكس الحوار الدي دار بين وزير الاعلام الاسبق مع الدبلوماسي الايراني الأسبق السفير محمد شريعتمدار .



وعبر نشطاء مواقع التواصل عن فخرهم بعمق حديث المعايطة ، و تحليلاته المبنية على حقائق وتعكس صورة واقعية عن الاحداث السياسية في المنطقة، وموقف الاردن الثابت منها.



يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تتصدر بها تصريحات المعايطة منصات التواصل الاجتماعي حيث اجرى مسبقا الكثير من اللقاءات عبر قنوات فضائية خلال الحرب على غزة موضحا بها موقف الاردن الواضح والصريح بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني .





فجرها معالي سميح المعايطة



شكراً معاليك بحجم الوطن ..

ذاكرة التاريخ لا تنسى من وقف حقاً بلا مزاودة ولا كسب شعبويات في حق وطنه ومن تاجر بإسم الوطن و حتى… هم (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) ولا يخشون في حق وطنهم لومة لائم..فجرها معالي سميح المعايطة @AlmaitahSamih في وجه الرد الايراني أمام العالم بأسرهشكراً معاليك بحجم الوطن ..ذاكرة التاريخ لا تنسى من وقف حقاً بلا مزاودة ولا كسب شعبويات في حق وطنه ومن تاجر بإسم الوطن و حتى… pic.twitter.com/fgdtuKDs5q August 16, 2024

#حماس #العربية #ايران #السعودية pic.twitter.com/bFO9JpdWf8 هذا الرجل العظيم لم يجامل على حساب وطنه ويختبئ خلف الشعبويات والعنتريات ،تصدر المشهد الإعلامي امام العالم و دافع عن دولته بقوة و حنكة و إقتدار،،،، #سميح_المعايطة للتربية والتعليم. #الاردن August 17, 2024



pic.twitter.com/gnI4s4v7ze أنا من أشد المؤمنين منذ دخلت الوسط الإعلامي بأنه كفى مواربة ولا بد من تسمية الأشياء باسمائها لان منطقتنا دفعت أثمان باهظة، وعلى الطرف الآخر إثبات العكس.. لذلك شكرا سيد سميح المعايطة على تسمية الأشياء باسمائها. August 16, 2024