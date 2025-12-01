سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ويدين منتخب "نسور قاسيون" بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه عمر خريبين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 48 من زمن اللقاء على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، بتسديدةٍ متقنةٍ من ركلة حرةٍ مباشرة.
وحصد منتخب سوريا بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدّر ترتيب المجموعة الأولى بانتظار نتيجة المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبي قطر وفلسطين في وقت لاحق من اليوم.
-
أخبار متعلقة
-
مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟
-
في أغرب حالة طرد في العالم .. لاعب يغادر بالحمراء بعد ضرب زميله !
-
فيديو .. انفجار مهول لبركان في إثيوبيا يؤثر على دول عربية
-
رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر
-
فيديو .. بيريز يشعل عالم كرة القدم بتصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها برشلونة
-
"دولة التلاوة".. برنامج يخطف القلوب قبل الآذان بجماليات تلاوة القرآن
-
فيديو .. حركة بسيطة لزوجته تكشف عن قيم وأدب الرئيس الشرع أمام الجميع
-
انقسام جماهيري حول أداء العرسان في أول ظهور مع النشامى