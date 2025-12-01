سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

06:10 م

الوكيل الإخباري- فجر المنتخب السوري مفاجأةً كبيرةً في افتتاح النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، التي انطلقت اليوم الاثنين في قطر، بفوزه على نظيره التونسي بهدفٍ وحيد.





ويدين منتخب "نسور قاسيون" بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه عمر خريبين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 48 من زمن اللقاء على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، بتسديدةٍ متقنةٍ من ركلة حرةٍ مباشرة.



وحصد منتخب سوريا بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدّر ترتيب المجموعة الأولى بانتظار نتيجة المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبي قطر وفلسطين في وقت لاحق من اليوم.

