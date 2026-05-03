"سوريون يؤيدون الضربات الأردنية على مواقع لتجار المخدرات في السويداء"

وأعرب عدد من المعلقين عن تأييدهم لهذه العمليات، مؤكدين أنها تستهدف "معامل لإنتاج المخدرات" و"مصانع للشر"، في إشارة إلى شبكات التهريب التي تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في سوريا والأردن على حد سواء. كما دعا آخرون إلى استمرار مثل هذه الضربات، مشيدين بدورها في الحد من انتشار المخدرات ومكافحتها.
وفي سياق التعليقات المتداولة، عبّر ناشطون عن تقديرهم للقوات المسلحة الأردنية، والتي أظهرت سعادة كبيرة بهذه الضربات الحاسمة لتجار ومصنعي المخدرات في سوريا ، والتي شهدت منذ إسقاط النظام البائد ، نقلة نوعية في مكافحة المخدرات والمحاولات الجادة للقضاء على العصابات المصنعة لهذه المواد المخدرة.
وتأتي هذه التفاعلات في ظل استمرار القوات المسلحة الأردنية في تنفيذ عمليات استباقية دقيقة ضد شبكات التهريب على الحدود الشمالية، بهدف منع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى داخل الأراضي الأردنية، والتصدي لأي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها.
