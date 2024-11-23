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صاروخ بوتين الجديد والمرعب يجتاح منصات التواصل

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 23-11-2024 12:28 م
الوكيل الإخباري-  اعتلى وسم "الصاروخ الروسي" منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أقدمت روسيا على استهداف أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي فريد من نوعه في العالم ، ولا يمكن لأي منظومة ردع صاروخي أن توقفه أو تتصدى لهجماته بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .اضافة اعلان


وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للصاروخ وهو يسير في الفضاء ، قبل أن تنطلق من الصاروخ عدة رؤوس متفجرة لإصابة أهدافها في مناطق أوكرانية ، حيث أكدت روسيا أن صاروخها يسير بسرعة تتجاوز الـ 10 باخ ، وهي سرعة تتجاوز سرعة الصوت بعشرة أضعاف تقريباً بحسب ما تم نشره .

بوتين كان قد أكد أن الصاروخ لا يحتوي على رؤوس نووية ، لكنه قادر في الوقت ذاته من حمل أكثر من 6 رؤوس نووية ، الأمر الذي يترجم كلام بوتين وتوقيعه على تحديث العقيدة النووية الروسية ، بعد دعم الغرب لأوكرانيا بصواريخ حديثه لضرب أهداف روسية .

وبحسب ما تم تداوله عبر وسائل إعلام روسية فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بمواصلة اختبار الصاروخ الجديد "أوريشنيك" في الأوضاع القتالية، وإنتاج كمية كبيرة منه، وذلك بعد استخدامه لضرب أوكرانيا، مشيداً بالقوة الخاصة لهذا السلاح الذي "لا يُقهر" ، الأمر الذي يعني أن الحرب الأوكرانية الروسية بدأت تأخذ منحنى لا رجعة فيه نحو دمار الحلقة الأضعف فيها .

وأثار مسار الصاروخ في الفضاء رعب جميع من شاهدوه ، وذلك بعد أن شق الغيوم بسرعة خيالية ، مخلفاً وراءه ثقباً ضخماً في الغيوم ، إذ بدى وكأنه سمكة قرش ضخمة تسير في السماء ، بحسب من شاهدوه .






 
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