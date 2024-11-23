صاروخ بوتين الجديد والمرعب يجتاح منصات التواصل

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للصاروخ وهو يسير في الفضاء ، قبل أن تنطلق من الصاروخ عدة رؤوس متفجرة لإصابة أهدافها في مناطق أوكرانية ، حيث أكدت روسيا أن صاروخها يسير بسرعة تتجاوز الـ 10 باخ ، وهي سرعة تتجاوز سرعة الصوت بعشرة أضعاف تقريباً بحسب ما تم نشره .
بوتين كان قد أكد أن الصاروخ لا يحتوي على رؤوس نووية ، لكنه قادر في الوقت ذاته من حمل أكثر من 6 رؤوس نووية ، الأمر الذي يترجم كلام بوتين وتوقيعه على تحديث العقيدة النووية الروسية ، بعد دعم الغرب لأوكرانيا بصواريخ حديثه لضرب أهداف روسية .
وبحسب ما تم تداوله عبر وسائل إعلام روسية فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بمواصلة اختبار الصاروخ الجديد "أوريشنيك" في الأوضاع القتالية، وإنتاج كمية كبيرة منه، وذلك بعد استخدامه لضرب أوكرانيا، مشيداً بالقوة الخاصة لهذا السلاح الذي "لا يُقهر" ، الأمر الذي يعني أن الحرب الأوكرانية الروسية بدأت تأخذ منحنى لا رجعة فيه نحو دمار الحلقة الأضعف فيها .
وأثار مسار الصاروخ في الفضاء رعب جميع من شاهدوه ، وذلك بعد أن شق الغيوم بسرعة خيالية ، مخلفاً وراءه ثقباً ضخماً في الغيوم ، إذ بدى وكأنه سمكة قرش ضخمة تسير في السماء ، بحسب من شاهدوه .
وكأنة قرش يسبح في المحيط— ABU GHAZAL (@bdalwhab63164) November 23, 2024
الصاروخ الروسي الذي أُطلق على أوكرانيا وجعل الدب الروسي العالم يقف على قدم واحدة
معلومة لاتوجد صوره واحدة للصاروخ الذي تم إطلاق وهذه الأسلحة لم تعرفها البشرية من قبل
روسيا 🇷🇺 كوريا الشمالية 🇰🇵 🔥 #الحرب_العالمية_الثالثة pic.twitter.com/cAJLHhkTGA
انتشار فيديو لـ الصاروخ الروسي الذي ضرب أوكرانيا يوم أمس .— د. عبدالله بن أحمد الجازع (@aaljazei5) November 23, 2024
• بوتين قال بأن هالصاروخ يتحرك بسرعة Mach 10 ، و هذا أسرع من "سرعة الصوت" بـ عشر مرات ! يعني سرعته 3402.9 م/ث سرعته في الدقيقة 204,174م/د
12,250.44كم /س
الحروب تقضي على الأخضر واليابس pic.twitter.com/OOJgY42V4J
الصاروخ اورشنيك الروسي المرعب ركز في الفيديوهات pic.twitter.com/DxBWK304SB— منصور الكتبي (@Alhadfi12) November 23, 2024
- انتشار فيديو لـ الصاروخ الروسي الذي ضرب أوكرانيا يوم أمس .— The President (@0President) November 22, 2024
• بوتين قال بأن هالصاروخ يتحرك بسرعة Mach 10 ، و هذا أسرع من "سرعة الصوت" بـ عشر مرات تقريبا !
• يهمك تعرف إن أمريكا و بوتين أيضا أكدوا بأن الصاروخ "تجريبي" 💀 pic.twitter.com/VrBEo7ho8Y
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