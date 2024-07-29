"صدام حسين " .. وسم يتصدر منصات التواصل عالمياً ما علاقته بـ أردوغان؟

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

تصدر وسم "صدام حسين" منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة التي هدد فيها بإمكانية دخول تركيا إلى إسرائيل لردعها عن تصرفاتها تجاه فلسطين .



وتداول نشطاء عبر منصة "إكس" تصريحات الرئيس التركي بشكل كبير خلال 24 ساعة الماضية، حيث عبر بعضهم عن إعجابه بتصريحات أردوغان، بينما اعتبر اخرون ان خطابات اردوغان لاثارة المشاعر وكسب الشعبية على حد وصفهم.



وكان الرئيس التركي أردوغان أكد أمس خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزا على ضرورة تعزيز القوة لردع إسرائيل، قائلاً: "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من القيام بهذه الأفعال ضد فلسطين. تماماً كما دخلنا كاراباخ، تماماً كما دخلنا ليبيا، يمكننا القيام بالأمر نفسه مع إسرائيل. ليس هناك شيء لا نستطيع فعله، فقط يجب أن نكون أقوياء."



وأثارت هذه التصريحات غضب إسرائيل، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أردوغان يسير على خطى صدام حسين.



وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، هدد كاتس أردوغان بمصير صدام حسين، ونشر صورة تجمع بين صدام حسين وأردوغان، وعلق قائلاً: "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر."