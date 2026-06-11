ضربة موجعة لعشاق كرة القدم العربية قبل انطلاق المونديال بساعات

ويُعد غياب عبد الصمد الزلزولي خسارة مؤثرة لـ"أسود الأطلس"، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه مع فريقه، حيث برز كأحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، ونجح في فرض نفسه كعنصر حاسم في المنظومة الهجومية بفضل مهاراته الفردية وسرعته وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.
أما نايف أكرد، فإن خسارته تتجاوز الجانب الفني المتعلق بإمكاناته الدفاعية، إذ يمثل أحد أبرز عناصر الخبرة والقيادة في الخط الخلفي للمنتخب المغربي، ما يجعل غيابه تحديًا إضافيًا أمام الجهاز الفني في مستهل مشوار المونديال.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس للغاية، إذ كان المنتخب المغربي يعول على الثنائي لتعزيز حظوظه في تقديم مشاركة قوية، ومواصلة الصورة المشرفة التي رسمها في النسخ الأخيرة من البطولة، وسط آمال جماهيرية عربية واسعة بمشاهدة حضور مميز لـ"أسود الأطلس" على الساحة العالمية.
ورغم هذه الغيابات المؤثرة، تبقى الأنظار متجهة نحو المنتخب المغربي وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، مستندًا إلى مجموعة من اللاعبين المميزين والطموح الكبير لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم.
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