ضرب مبرح لأفيخاي أدرعي أمام مستشفى سوروكا العسكري .. فيديو

وبحسب ما تم تداوله، فقد وقعت حالة من الفوضى والصراخ داخل المستشفى بعد وصول جثامين القتلى والمصابين من شمال قطاع غزة، حيث وجه الأهالي الغاضبون اتهامات مباشرة لقيادة الجيش بالتقصير، محملين المتحدث العسكري مسؤولية التغطية على الحقائق وتزييف حجم الخسائر، وفق تعبيرهم وفق ما جاء في المقطع المتداول.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل المجتمع الإسرائيلي بعد العملية المعقدة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بيت حانون، والتي وُصفت بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا يزال الشارع الإسرائيلي يشهد حالة من الغليان بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية وسعيها المستمر لإدامة الحرب لأطول ممكن ، على الرغم من فشلها حتى الآن في تحرير الأسرى وإعادتهم لعائلاتهم منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 .
المقطع المتداول
الآن من مستشفى سوروكا.. حالة من الفوضى والتوتر بين أهالي الضحايا، وصلت إلى حدّ الاعتداء على المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي. pic.twitter.com/IvghqKCIDe— مايسه الرومي יהודי תימן (@Misa_Roumi) July 7, 2025
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