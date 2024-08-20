 
الثلاثاء 2024-08-20 04:40 م
 

 

"طريق مقابل مبلغ مالي".. كيف تفاعل الأردنيون على دراسة انشاء جسر معلق في عمان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 20-08-2024 03:34 م

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

اضافة اعلان

 

 تفاعل الأردنيون بشكل واسع خلال الـ24 ساعة الماضية مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن دراسة حكومية جديدة تهدف إلى إنشاء جسر مدفوع الأجر يربط منطقة صويلح بما بعد منطقة مرج الحمام.

وعبر المواطنون عن آرائهم عبر منصة "إكس" من خلال وسم "مرج الحمام". حيث أيد بعضهم الفكرة، معتبرين أنها قد تساهم في تقليل الأزمات المرورية الخانقة. في المقابل، انتقد آخرون المشروع، مؤكدين أنه قد لا يحقق الهدف المرجو منه، واقترحوا بدلاً من ذلك دراسة مشاريع أخرى أكثر أهمية، مثل إنشاء شبكة قطارات تربط المحافظات.

واستذكر آخرون مشروع الباص سريع التردد والمدة التي استغرقها، حيث علق أحدهم قائلاً: "هذا الطريق المعلق سيمتد 15 كيلومترًا من طلوع صويلح وحتى مرج الحمام. تخيل أن الباص السريع الذي على الأرض استغرق عشرين سنة ليبدأ العمل، فكيف سيكون الحال مع طريق معلق يتطلب جسورًا وبنية تحتية معقدة؟ وكلام الرئيس لا يزال غير واضح."

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن يوم أمس عن دراسة حكومية جديدة لإنشاء جسر معلق مدفوع الأجر يمتد من  طلوع صافوط - صويلح وينتهي عند جسر ناعور الذي يؤدي إلى ما بعد مرج الحمام، مشيرًا إلى أن هذا الشارع، هو الأكثر ازدحامًا وفقًا لدراسة أجرتها وزارة الأشغال مؤخرًا.

 

 

 

  

 

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تكنولوجيا "أبل" تطور روبوتاً منزلياً

فأر

فلسطين فئران تهاجم جنود الاحتلال وتقضم أنف وأذن جنديين

خلال توقيع المذكرة

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة ووزارة البيئة

أفعى كوبرا

فيديو منوع وكأنها صديقته .. هندي يتعامل بحرفية مع أفعى الكوبرا

تعبيرية

فيديو منوع التصرف الصحيح في حال انفجار اطار السيارة

جلالة الملك خلال لقائه سياسيين واعلاميين

أخبار محلية الملك: الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري

لا

المرأة والجمال وصفات طبيعية للتخلص من 'تان' الشاطئ

تعبيرية

ترند "طريق مقابل مبلغ مالي".. كيف تفاعل الأردنيون على دراسة انشاء جسر معلق في عمان



 


الأكثر مشاهدة