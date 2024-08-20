"طريق مقابل مبلغ مالي".. كيف تفاعل الأردنيون على دراسة انشاء جسر معلق في عمان

وعبر المواطنون عن آرائهم عبر منصة "إكس" من خلال وسم "مرج الحمام". حيث أيد بعضهم الفكرة، معتبرين أنها قد تساهم في تقليل الأزمات المرورية الخانقة. في المقابل، انتقد آخرون المشروع، مؤكدين أنه قد لا يحقق الهدف المرجو منه، واقترحوا بدلاً من ذلك دراسة مشاريع أخرى أكثر أهمية، مثل إنشاء شبكة قطارات تربط المحافظات.
واستذكر آخرون مشروع الباص سريع التردد والمدة التي استغرقها، حيث علق أحدهم قائلاً: "هذا الطريق المعلق سيمتد 15 كيلومترًا من طلوع صويلح وحتى مرج الحمام. تخيل أن الباص السريع الذي على الأرض استغرق عشرين سنة ليبدأ العمل، فكيف سيكون الحال مع طريق معلق يتطلب جسورًا وبنية تحتية معقدة؟ وكلام الرئيس لا يزال غير واضح."
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن يوم أمس عن دراسة حكومية جديدة لإنشاء جسر معلق مدفوع الأجر يمتد من طلوع صافوط - صويلح وينتهي عند جسر ناعور الذي يؤدي إلى ما بعد مرج الحمام، مشيرًا إلى أن هذا الشارع، هو الأكثر ازدحامًا وفقًا لدراسة أجرتها وزارة الأشغال مؤخرًا.
مرة اخرى حلول مجتزئة وليست شاملة.
نحن بأمس الحاجة كما نقول دائما إلى شبكة قطارات تربط المدن الكبرى، وتربط أيضاً الموانىء سواءً البرية او البحرية بالمدن الصناعية. هذا هو التخطيط السليم الذي يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وهذه احلام اليقظة التي… pic.twitter.com/vroDoS052Z
مشروع جسر مرج الحمام مشروع ذكي ومهم لان الوقت والتعطل بالأزمة له ثمن— سلطان إبراهيم العطين🇯🇴 (@AlotainSultan) August 20, 2024
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