عائض القرني يتراجع عن تعزية الحويني ويثير جدلًا واسعًا

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الوكيل الإخباري- أثار الداعية السعودي عائض القرني جدلًا واسعًا بعد تراجعه عن تعزية نشرها في وفاة العلامة والمحدّث المصري أبو إسحق الحويني، أحد أبرز رموز التيار السلفي في العالم الإسلامي. اضافة اعلان





وكان القرني قد نشر التعزية عبر حساباته الرسمية، معبرًا عن حزنه لرحيل الحويني، لكنه سرعان ما قام بحذف المنشور، مما أثار تساؤلات واسعة حول سبب هذا التراجع المفاجئ.



تبرير التراجع

وبعد وقت قصير، عاد القرني لنشر تغريدة برر من خلالها حذف التعزية، قائلًا: "سبق وأن غردتُ بتعزية لأحد الأشخاص، والذي لم أعلم بتفاصيل منهجه، وبعد البحث والمطالعة وتنبيه المحبين من الثقات على الأخطاء، أقول بوضوح واعتقاد: قد نعزي ونثني على أشخاص ولم نكتشف منهجهم بالتفصيل، حتى يظهر لنا الحق في ذلك، فنحن على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وكل من خالف هذا المنهج ولو في مسألة فلا نقرّه عليها أبداً. ونحن مع ولاة أمرنا الذين بايعناهم على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ومع علمائنا الكبار الأفاضل، ومع وطننا المملكة العربية السعودية."



ردود أفعال متباينة

أثار موقف القرني تباينًا كبيرًا في ردود الفعل، حيث رأى البعض أن التراجع جاء استجابة لضغوط دفعته إلى إزالة التعزية، فيما اعتبر آخرون أنه نابع من مراجعة ذاتية لمواقفه، خاصة في ظل التحولات الفكرية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلن سابقًا مراجعته لبعض أفكاره القديمة.