الجمعة 2025-07-18 08:33 م
 

عبارة من اتصال بن سلمان والشرع تُشعل مواقع التواصل

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 07:39 م
الوكيل الإخباري-   أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعد تداول نشطاء عبارة من اتصال جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع، جاء فيها أن "السعودية تساند سوريا".اضافة اعلان


وجاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه سوريا تحديات متصاعدة، تتعلق بمحاولات بسط الدولة سلطتها في مدينة السويداء، وموقفها من أبناء الطائفة الدرزية، إلى جانب الضربات التي شنتها إسرائيل في دمشق تحت ذريعة "حماية الدروز".

وأبرز نشطاء ترحيب ولي العهد السعودي في الاتصال الهاتفي الذي "تلقاه من الشرع"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، بما أعلنه الأخير من "ترتيبات وإجراءات لاحتواء الأحداث الأخيرة في سوريا".

ونوّه الأمير محمد بن سلمان بالجهود التي يبذلها الشرع لاستمرار سوريا في مسارها الصحيح الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز وحدتها الوطنية وتكاتف جميع أطياف الشعب السوري الشقيق وتلاحمه، وعدم السماح لأي بوادر فتنة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.

كما شدد بن سلمان على أهمية مواصلة ما بدأته سوريا على كافة المستويات لتحقيق التقدم والازدهار الذي يتطلع إليه الشعب السوري الشقيق، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الثابت في مساندة سوريا، والوقوف إلى جانبها، ورفض أي عمل يمس السلم الأهلي والاجتماعي جملةً وتفصيلاً.

وجدد ولي العهد السعودي موقف المملكة المُعلن في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة السورية في مواجهة هذه التحديات، ومنع أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي السوري تحت أي مبرر.

من جهته، أعرب الشرع عن شكره للمملكة لمواقفها الداعمة لمساندة سوريا، وتقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساعٍ لدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذا الاتصال، مسلطين الضوء على "مساندة السعودية لسوريا"، مشيدين بهذا التصريح.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يعلن تصفية قائد كتيبة الدرج والتفاح في "حماس" بغارة جوية

جثث ضحايا اشتباكات مقاتلين من العشائر والبدو ومجموعات درزية في ساحة مستشفى مدينة السويداء جنوب سوريا

عربي ودولي مستشفى السويداء في جنوب سوريا يستقبل أكثر من 400 جثة منذ الاثنين

ارشيفية

ترند عبارة من اتصال بن سلمان والشرع تُشعل مواقع التواصل

الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

طائرة إسناد تدخل خط النار .. عمليات تبريد حريق جرش مستمرة

أخبار محلية طائرة إسناد تدخل خط النار .. عمليات تبريد حريق جرش مستمرة

لغز محير .. استمرار الغموض حول وفاة 5 أطفال أشقاء في مصر

منوعات لغز محير .. استمرار الغموض حول وفاة 5 أطفال أشقاء في مصر

نتنياهو وميرتس

عربي ودولي مستشار ألمانيا يطالب نتنياهو بضمان تدفّق المساعدات إلى غزة



 
 





الأكثر مشاهدة