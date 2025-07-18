عبارة من اتصال بن سلمان والشرع تُشعل مواقع التواصل

وجاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه سوريا تحديات متصاعدة، تتعلق بمحاولات بسط الدولة سلطتها في مدينة السويداء، وموقفها من أبناء الطائفة الدرزية، إلى جانب الضربات التي شنتها إسرائيل في دمشق تحت ذريعة "حماية الدروز".
وأبرز نشطاء ترحيب ولي العهد السعودي في الاتصال الهاتفي الذي "تلقاه من الشرع"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، بما أعلنه الأخير من "ترتيبات وإجراءات لاحتواء الأحداث الأخيرة في سوريا".
ونوّه الأمير محمد بن سلمان بالجهود التي يبذلها الشرع لاستمرار سوريا في مسارها الصحيح الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز وحدتها الوطنية وتكاتف جميع أطياف الشعب السوري الشقيق وتلاحمه، وعدم السماح لأي بوادر فتنة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.
كما شدد بن سلمان على أهمية مواصلة ما بدأته سوريا على كافة المستويات لتحقيق التقدم والازدهار الذي يتطلع إليه الشعب السوري الشقيق، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الثابت في مساندة سوريا، والوقوف إلى جانبها، ورفض أي عمل يمس السلم الأهلي والاجتماعي جملةً وتفصيلاً.
وجدد ولي العهد السعودي موقف المملكة المُعلن في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة السورية في مواجهة هذه التحديات، ومنع أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي السوري تحت أي مبرر.
من جهته، أعرب الشرع عن شكره للمملكة لمواقفها الداعمة لمساندة سوريا، وتقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساعٍ لدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذا الاتصال، مسلطين الضوء على "مساندة السعودية لسوريا"، مشيدين بهذا التصريح.
روسيا اليوم
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