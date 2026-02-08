الأحد 2026-02-08 02:48 م

عطلة 3 أيام أسبوعيا في الأردن تخلق حالة من الجدل على منصات التواصل

الأحد، 08-02-2026 01:27 م
الوكيل الإخباري- تباينت آراء الأردنيين حول دراسة تجريها الحكومة لتعطيل المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية 3 أيام أسبوعيا، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم.اضافة اعلان


وأثار هذا التوجه نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن جدوى هذا التوجه وانعكاساته، وما إذا كان مرتبطا باعتبارات اقتصادية أو إدارية، مطالبين بتوضيح رسمي يبيّن أهداف القرار المحتمل وآثاره المتوقعة قبل اتخاذ أي خطوة من شأنها التأثير على وتيرة الحياة العامة.

ويرى معارضو الفكرة أن تعطيل المؤسسات الحكومية ثلاثة أيام أسبوعيا قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتعطيل مصالح المواطنين، ولا سيما ما يتعلق بالمعاملات الرسمية والخدمات الحكومية، محذرين من زيادة الضغط على أيام الدوام وتقليص الوقت المتاح لإنجاز الأعمال.

في المقابل، يؤيد آخرون هذا التوجه باعتباره وسيلة محتملة للتوفير وخفض النفقات التشغيلية، إضافة إلى إمكانية رفع فعالية العمل من خلال تنظيم ساعات الدوام والتركيز على الأداء بدل عدد أيام الحضور وخاصة في ظل أتمتة الخدمات الحكومية وتفعيل المعاملات إلكترونيا.

وبين هذا وذاك، أكدت مصادر مطلعة أن القرار لم يصدر رسميا حتى الآن، وأن ما يجري تداوله لا يزال في إطار النقاشات والأفكار قيد الدراسة، دون الإعلان عن أي تفاصيل نهائية أو جدول زمني للتنفيذ.
 
 


ل

ب

ي

ل

ل

