غرق الخيام وشح الغذاء.. تفاعل واسع مع النازحين في غزة

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع غرق قطاع غزة بسبب الهطول الغزير للأمطار في ظل تأثر بلاد الشام بمنخفض جوي مصحوب بالسحب الماطرة.

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⬅️ مقطع مؤثر لطفل يرتعش من شدة البرد أمام خيمة النزوح في غزة pic.twitter.com/gDm54vS1jr December 31, 2024



وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورا تُظهر غرق خيام النازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة وسط حصار صعب تفرضه قوات الاحتلال دون وجود أي مقومات للحياة في ظل الظروف الجوية الصعبة.

الأمطار في غزة الأن pic.twitter.com/JSuCEDGFF2 December 31, 2024



وتأثرت خيام النازحين بهبوب الرياح الشديدة والأمطار التي لم تصمد الخيام أمامها وتعرضت للتلف أو التمزق ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها بشكل يعرض حياة قاطنيها للخطر.





ما يحدث في غزة ظلم كبير، والمأساة فاقت القدرة على التحمل.



جميعنا ننهار أمام بشاعة المشهد والأخبار والأحداث ، تلك الإبادة يجب أن تتوقف ، يجب أن تنتهي الأن . "والله تعبت ومش قادرة، ما بدنا ناكل بدنا نموت صايمّين بس بدنا ننشف."ما يحدث في غزة ظلم كبير، والمأساة فاقت القدرة على التحمل.جميعنا ننهار أمام بشاعة المشهد والأخبار والأحداث ، تلك الإبادة يجب أن تتوقف ، يجب أن تنتهي الأن . pic.twitter.com/TFxPJZccyR December 31, 2024



وأشاروا إلى أن النازحين بالإضافة إلى مواجهة الرياح الشديدة وتعرض خيامهم للتلف يواجهون أيضا نقصا في الغذاء وأدوات التدفئة وسط مطالب عدة بوقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة وتوفير حياة كريمة لهم.





اللهم كن عوناً لهم يارب

اللهم ابسط لهم الارض يارب اللهم خفف عنهم اللهم ثبتهم لا حول ولا قوه إلا بالله الخيام تغرق في قطاع غزه مع استمرار هطول الأمطار الغزيره والأهالي في الخارج في هذا الصقيعاللهم كن عوناً لهم يارباللهم ابسط لهم الارض يارب اللهم خفف عنهم اللهم ثبتهم لا حول ولا قوه إلا بالله pic.twitter.com/eJSmrDupI8 December 30, 2024



ومن ضمن مقاطع الفيديو التي أثارت تعاطفا كبيرا مشاهد متفرقة من غمر مياه الأمطار للخيام وارتعاش الأطفال من البرد دون أي مقومات للحياة.