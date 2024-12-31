 
الثلاثاء 2024-12-31 05:29 م
 

غرق الخيام وشح الغذاء.. تفاعل واسع مع النازحين في غزة

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أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 03:43 م

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع غرق قطاع غزة بسبب الهطول الغزير للأمطار في ظل تأثر بلاد الشام بمنخفض جوي مصحوب بالسحب الماطرة.

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وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورا تُظهر غرق خيام النازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة وسط حصار صعب تفرضه قوات الاحتلال دون وجود أي مقومات للحياة في ظل الظروف الجوية الصعبة.

 



وتأثرت خيام النازحين بهبوب الرياح الشديدة والأمطار التي لم تصمد الخيام أمامها وتعرضت للتلف أو التمزق ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها بشكل يعرض حياة قاطنيها للخطر.

 



وأشاروا إلى أن النازحين بالإضافة إلى مواجهة الرياح الشديدة وتعرض خيامهم للتلف يواجهون أيضا نقصا في الغذاء وأدوات التدفئة وسط مطالب عدة بوقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة وتوفير حياة كريمة لهم.

 



ومن ضمن مقاطع الفيديو التي أثارت تعاطفا كبيرا مشاهد متفرقة من غمر مياه الأمطار للخيام وارتعاش الأطفال من البرد دون أي مقومات للحياة.

 



وكان تأثر قطاع غزة وفق مواقع الطقس العالمية بالمنخفض الجوي الماطر وهبوب الرياح بشكل كبير وسط توقعات باستمرار الأجواء الماطرة الأمر الذي قد يفاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحين في القطاع.

 
gnews

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