غرق الخيام وشح الغذاء.. تفاعل واسع مع النازحين في غزة

وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورا تُظهر غرق خيام النازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة وسط حصار صعب تفرضه قوات الاحتلال دون وجود أي مقومات للحياة في ظل الظروف الجوية الصعبة.
وتأثرت خيام النازحين بهبوب الرياح الشديدة والأمطار التي لم تصمد الخيام أمامها وتعرضت للتلف أو التمزق ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها بشكل يعرض حياة قاطنيها للخطر.
ما يحدث في غزة ظلم كبير، والمأساة فاقت القدرة على التحمل.
جميعنا ننهار أمام بشاعة المشهد والأخبار والأحداث ، تلك الإبادة يجب أن تتوقف ، يجب أن تنتهي الأن . pic.twitter.com/TFxPJZccyR
وأشاروا إلى أن النازحين بالإضافة إلى مواجهة الرياح الشديدة وتعرض خيامهم للتلف يواجهون أيضا نقصا في الغذاء وأدوات التدفئة وسط مطالب عدة بوقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة وتوفير حياة كريمة لهم.
اللهم كن عوناً لهم يارب
اللهم ابسط لهم الارض يارب اللهم خفف عنهم اللهم ثبتهم لا حول ولا قوه إلا بالله pic.twitter.com/eJSmrDupI8
ومن ضمن مقاطع الفيديو التي أثارت تعاطفا كبيرا مشاهد متفرقة من غمر مياه الأمطار للخيام وارتعاش الأطفال من البرد دون أي مقومات للحياة.
وكان تأثر قطاع غزة وفق مواقع الطقس العالمية بالمنخفض الجوي الماطر وهبوب الرياح بشكل كبير وسط توقعات باستمرار الأجواء الماطرة الأمر الذي قد يفاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحين في القطاع.
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