غزة تنتصر ومشاهد الفرح يتصدران منصات التواصل

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورا عبر وسوم #غزة_تنتصر #غزة #اتفاق_وقف_إطلاق_النار تظهر حجم الفرح بالتوصل لاتفاق بإنهاء الحرب على قطاع غزة بعد مرور 467 يوما على العدوان.



وعبّروا عن آمالهم بأن يسهم وقف الحرب على غزة بإعادة إعمار القطاع وعودة النازحين إلى بيوتهم بشكل آمن بعدما فقدوا الكثير من الأحبة خلال الشهور الماضية من الحرب.



وكان احتفل عدد من سكان قطاع غزة في شوارع المخيمات وأماكن النزوح داخل القطاع المحاصر فور الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إذ رفعوا شارات النصر والأعلام الفلسطينية لإظهار الفرح والسرور عن الاتفاق.

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بعد 467 يوم من الحرب والابادة على قطاع غزة ، اليوم ، سيتوقف اطلاق النار



هنيئًا لهذه الوجوه الصابرة والمحتسبة ، هنيئًا لهم على صبرهم وايمانهم واحتسابهم



وبشر الصابرين



نسأل الله ان يديم الامن والأمان على قطاع غزة وعلى جميع الدول العربية والاسلامية pic.twitter.com/oUVWtL28Tt انتصرت غزة ✌️بعد 467 يوم من الحرب والابادة على قطاع غزة ، اليوم ، سيتوقف اطلاق النارهنيئًا لهذه الوجوه الصابرة والمحتسبة ، هنيئًا لهم على صبرهم وايمانهم واحتسابهموبشر الصابريننسأل الله ان يديم الامن والأمان على قطاع غزة وعلى جميع الدول العربية والاسلامية #غزة_تنتصر January 15, 2025





شعب مصمم على الانتصار عصي على الهزيمة، بحمده تعالى وفضله.pic.twitter.com/53QMsQzOxQ هتافات في غزة لقائد المقاومة محمد الضيفشعب مصمم على الانتصار عصي على الهزيمة، بحمده تعالى وفضله. #غزة_تنتصر January 15, 2025

pic.twitter.com/mnJftsUDr1 أبناء #حماس وجنود #القسام في ميادين #غزة بعد وقف العدوان. #وقف_اطلاق_النار January 15, 2025