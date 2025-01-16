غزة تنتصر ومشاهد الفرح يتصدران منصات التواصل

وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورا عبر وسوم #غزة_تنتصر #غزة #اتفاق_وقف_إطلاق_النار تظهر حجم الفرح بالتوصل لاتفاق بإنهاء الحرب على قطاع غزة بعد مرور 467 يوما على العدوان.
وعبّروا عن آمالهم بأن يسهم وقف الحرب على غزة بإعادة إعمار القطاع وعودة النازحين إلى بيوتهم بشكل آمن بعدما فقدوا الكثير من الأحبة خلال الشهور الماضية من الحرب.
وكان احتفل عدد من سكان قطاع غزة في شوارع المخيمات وأماكن النزوح داخل القطاع المحاصر فور الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إذ رفعوا شارات النصر والأعلام الفلسطينية لإظهار الفرح والسرور عن الاتفاق.
بعد 467 يوم من الحرب والابادة على قطاع غزة ، اليوم ، سيتوقف اطلاق النار
هنيئًا لهذه الوجوه الصابرة والمحتسبة ، هنيئًا لهم على صبرهم وايمانهم واحتسابهم
وبشر الصابرين
نسأل الله ان يديم الامن والأمان على قطاع غزة وعلى جميع الدول العربية والاسلامية #غزة_تنتصر pic.twitter.com/oUVWtL28Tt
شعب مصمم على الانتصار عصي على الهزيمة، بحمده تعالى وفضله.#غزة_تنتصر pic.twitter.com/53QMsQzOxQ
يعقبها فتحٌ كفتح مكة 🇵🇸#غزة_تنتصر #غزه_الآن pic.twitter.com/JUvImQvk1f
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