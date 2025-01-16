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غزة تنتصر ومشاهد الفرح يتصدران منصات التواصل

جانب من الاحتفالات في غزة
جانب من الاحتفالات في غزة
الخميس، 16-01-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورا عبر وسوم #غزة_تنتصر #غزة #اتفاق_وقف_إطلاق_النار تظهر حجم الفرح بالتوصل لاتفاق بإنهاء الحرب على قطاع غزة بعد مرور 467 يوما على العدوان.

وعبّروا عن آمالهم بأن يسهم وقف الحرب على غزة بإعادة إعمار القطاع وعودة النازحين إلى بيوتهم بشكل آمن بعدما فقدوا الكثير من الأحبة خلال الشهور الماضية من الحرب.

وكان احتفل عدد من سكان قطاع غزة في شوارع المخيمات وأماكن النزوح داخل القطاع المحاصر فور الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إذ رفعوا شارات النصر والأعلام الفلسطينية لإظهار الفرح والسرور عن الاتفاق.

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